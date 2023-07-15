北韓射洲際飛彈飛74分鐘破紀錄 美日韓發布聯合聲明譴責

常有人提及日本前首相安倍的名言：「台灣有事，就是日本有事」，描述日台安保關係的緊密，但其實安倍還有一句話：「也就是日美同盟有事」，此三段論，把台灣、日本與美國拴在一起，現在已成為日本安保思考的主流。 日本是否有事，不僅是台灣有事，更要看美國要不要介入，可是當中有一個被忽略的角色，就是沖繩。為何沖繩如此關鍵，甚至連大陸國家主席習近平近來都公開提及琉球問題，資深國際新聞媒體人郭崇倫帶您深入了解，沖繩與美中台的愛恨情仇...

2023-07-15 07:00