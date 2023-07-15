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北韓射洲際飛彈飛74分鐘破紀錄 美日韓發布聯合聲明譴責
北韓12日發射洲際彈道飛彈（ICBM），飛行時間長達74分鐘，是歷年來最長紀錄。美國、日本、南韓14日發布聯合聲明，譴責北韓試射行徑違反聯合國規範，對區域和平及穩定造成威脅。
路透報導，美日韓14日聲明稱，北韓試射ICBM是清楚且公然違反多個聯合國安全理事會決議。對朝鮮半島及其他地區的和平穩定展現出嚴重威脅。呼籲北韓停止這類違法且加劇緊張情勢的行動，並立即恢復對話。
聲明指出，北韓持續發展核武及彈道飛彈，只會加深美日韓及國際社會要使朝鮮半島無核化的決心。
美國務卿布林肯與日本外務大臣林芳正、南韓外長朴振在東南亞國家協會（ASEAN）舉行場邊會談。布林肯在個別聲明中，重申美國對日韓的防衛事務有著鋼鐵般的承諾。
北韓12日試射的是新型洲際彈道飛彈「火星-18」，飛行74分鐘，高度6000公里，射程達1000公里，創下北韓飛彈最長飛行時數紀錄。
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