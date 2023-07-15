嚇阻北京 密利：美應加速對台軍售

美國參謀首長聯席會議主席密利上將十四日表示，如果美方想要勸阻中國大陸對台灣採取軍事行動，就應該更快對台軍售與交付武器，尤其是反艦飛彈。

正在東京訪問與會晤日方領導人的密利告訴記者，「我認為，這可能是需要加以改進的地方，美國或其他國家協助台灣提升防禦能力的速度，我認為可能需要在未來幾年加速」。

密利表示，美國反對陸方可能採取武統的軍事行動，「如果台灣具備軍事能力，對北京領導階層發出訊號，表明攻打台灣的成本與風險會超過任何潛在利益，那麼理論上，如果北京領導人有理智的話，他們就不會採取這種武力手段，將嘗試一些其他的非武力手段來辦到這一點」。

台灣多年來從美國訂購了高端武器，包括戰車與戰機，但美方官員已經鼓勵台方購買更多實用武器以抵禦共軍的可能入侵。密利指出，台灣需要防空系統、空對空防禦能力、反艦精準彈藥跟改良過的指管能力。

美方官員二○二二年十一月時承認，對台武器交付延遲積壓一百九十億美元（折合新台幣約五八七二億元），亦即這些武器已經得到批准，仍未運抵台灣。

美國國防部與國務院擔心台灣等盟邦或友國未能按時取得需要的武器，正在重新檢視美方軍售客戶與其他國家描述為遲緩跟不願承擔風險的官僚系統。

美國對台主要軍售包裹將來自美軍庫存，近似於美國向烏克蘭提供的武器種類，但是計畫已經推遲，價值至少三億美元（折合新台幣約九十三億元）。

將於九月退休的密利指出，美中關係目前正陷入低點（very low point），美軍在日韓共派駐八萬人，五角大廈正在思考是否需要重新部署。

密利正訪問日韓，分別會見日本自衛隊統合幕僚長吉田圭秀與南韓聯合參謀本部議長金承謙，希望推動已經開始修補關係的東京與首爾攜手對抗共同威脅，特別是中國大陸與北韓。