作客法國國慶 莫迪送軍購大禮

法國非裔青少年因拒絕警察攔檢遭擊斃引發暴動後兩周，法國十四日在陰影下以嚴密維安舉行國慶，印度總理莫迪是閱兵式座上賓。全國部署四萬五千名警力，且禁止銷售煙火，以防上月暴動重演。各界分析，面對中國大陸在印太地區的獨斷與影響力，法印積極深化合作，以抗衡北京。

法國國慶當天早上以香榭大道閱兵式揭開序幕，超過五千名官兵走上香榭大道，兩百四十名印度樂儀隊軍官走上香榭大道，三架印度飆風戰機也將飛越大道上空。

法國總統馬克宏授予莫迪法國最高榮譽勳章「榮譽軍團大十字勳章」。愛麗舍宮聲明稱，這是為了表彰「莫迪總理在團結法印兩國優良友誼和信任方面扮演重要角色」。

莫迪推文表示，他「非常虛心」接受這枚勳章，並稱「這是十四億印度人民的榮譽」。

法新社指出，法國授予莫迪勳章反映法印兩國關係深化，紀念廿五年的「戰略夥伴關係」。

莫迪當天也說，馬克宏是「朋友」，「這樣的緊密關係不僅限於法印兩國領袖間，實際上也反映法印堅定不移的友誼」。

印度國防部當天也宣布，計畫購買廿六架法國飆風戰機和鮋魚級潛艦。這筆交易估計價值數十億歐元。

儘管西方民主國家與印度在烏克蘭戰爭立場分歧，且在人權議題關係緊張，他們仍在向莫迪示好，以在軍事和經濟制衡中國大陸。