英國會報告示警 陸滲透各領域

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，英國國會情報委員會十三日報告指出，政府未能發展有效戰略應對來自中國大陸的國家安全威脅，大陸也已滲透到英國經濟「各領域」。

報告也審查大陸干預英國學術界、鎖定產業和科技、大陸涉及的投資及參與英國關鍵基礎建設。報告說，大陸投資英國不受限制，並「嚴重關切」情報委員會所認為「政府不希望對敏感投資進行有意義審查」的事實。

報告還提到，大陸藉金錢影響英國學術教育單位，透過提供誘因、威嚇脅迫等手段，影響個別專家學者和智庫。另外，對於大陸投資英國能源產業，「認為允許大陸影響英國民用核能和能源產業，不等於將控制權拱手讓給中國的想法很天真」。

報告指出，「沒有證據顯示」英國政府各部會具備必要的資源、安全意識以及專業知識和能力，以充分應對大陸「舉國體制」對英國構成的威脅。

德國也在同一天公布首個中國戰略。據德國之聲消息，這份「中國戰略」在經貿方面不尋求與中國脫鉤，希望繼續保持經貿聯繫，但在關鍵領域，希望減少依賴性以降低風險。政治方面，則提及大陸媒體與言論自由退步，並列舉新疆、西藏、香港、台灣等議題，點名中共侵犯人權、自主權，並稱德國將在一中政策下與台灣擴展良好關係。

德國總理蕭茲在推特發文指，文件給予雙方關係一個新的框架，德國對「發生改變、更具進攻性表現」的北京作出反應。他強調目標「不是脫鉤，但德國希望在貿易關係中避免未來在關鍵領域的依賴性」。德國外長貝爾博克則表示，中國大陸是夥伴、競爭者和體制對手，「但近些年來，體制對手的方面日益凸顯」。

大陸駐德使館以發言人名義指出，上述定位不符客觀事實，希望德方「理性、全面、客觀看待中國的發展」，德國當前面臨的很多挑戰和問題並非中國造成的，中國是德國「應對挑戰的合作夥伴，而非對手」；「以意識形態為導向看待中國和制定對華戰略，只會加劇誤解和誤判，損害雙方合作與互信」。

該發言人強調，「堅決反對利用涉台、涉疆、涉港、涉海、人權等問題干涉中國內政，歪曲抹黑中國，甚至損害中方核心利益」，並呼籲雙方應通過不斷增進政治互信，推進雙邊關係「去風險化」。