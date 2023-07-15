日本呼籲中國「科學」看待福島核廢水排海問題

日本外相林芳正與中國最高級別外交官、中央外辦主任王毅周五（7月14日）舉行會晤，呼籲中國以“科學方式”對待福島核電站處理水排放問題。

日本將於今年夏天開始排放超過100萬噸福島核電站的處理水，引起了鄰國和當地漁民的警惕。中國成為其中最激烈的批評者之一，稱該排水計劃將危及環境和人類健康。中國外交部發言人汪文斌近日表示，若有人判斷福島核廢水可以游泳、飲用，應讓這些人自行利用，而非排入大海。

據日本外務省稱，林芳正在印度尼西亞出席東盟（ASEAN）會議期間與王毅會談時表示，日方願意從科學角度就排水問題與中方進行溝通。日本外務省在一份聲明中說：“（林芳正）呼籲中國以科學的方式進行回應。”

王毅則要求日方“正視各方正當關切”，“以真誠態度同周邊鄰國充分溝通，務必慎重處置，不要一意孤行”。

中國官方通訊社新華社援引王毅的話說：“這既是一個科學問題，也是一個態度問題。”

日本外務省官員周五晚些時候對記者表示，排水問題佔據了王毅和林芳正一個小時談話中的大部分內容，但雙方並未就此事達成明確的協議。

盡管中國對福島處理水排放表示擔憂，但聯合國核監督機構國際原子能機構（IAEA）的對該排水計劃進行全面審查後表示，該計劃符合國際標准，對環境和人類健康的影響“可以忽略不計”。

日本政府表示，這些廢水已經過過濾，去除了除氚之外的大多數放射性元素。氚是一種很難從水中分離的氫同位素。處理後的水將被稀釋到遠低於國際認可的氚含量，然後再排放到太平洋中。

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據日本外務省稱，林芳正在周四的東盟會議上為該計劃進行了辯護，並稱中國的說法“沒有科學依據”。

隨著中國在該地區宣示其海洋主權野心，中日兩國關系也變得緊張，林芳正在會見王毅時談到了這一話題。

日本外務省聲明稱，林芳正“對中國在日本附近日益增多的軍事活動以及中國與俄羅斯的軍事合作表示強烈關注”。

王毅則表示，他希望日本能夠“樹立客觀理性對華認知”，而不是將其視為威脅。他說：日方將中國定位為最大戰略挑戰，渲染中國“威脅”，與中日關系現實嚴重不符。他表示，“中方對雙方保持各層級接觸、經貿往來和人文交流持開放態度”。

（路透社）

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