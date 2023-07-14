快訊

若郭台銘參選2024是否表態支持？徐旭東提4點：這樣比較完整

火終於滅了！世界級壓克力廠塑美貝狂燒10小時 滾滾黑煙籠罩園區

挑戰成為登月第4國！印度發射飛船數週後見分曉

中央社／ 新德里14日專電
印度今天發射月球飛船3號，期盼成為繼俄羅斯、美國、中國之後，第4個成功軟著陸月球的國家。法新社
印度今天發射月球飛船3號，期盼成為繼俄羅斯、美國、中國之後，第4個成功軟著陸月球的國家。法新社

印度今天發射月球飛船3號，挑戰「軟著陸」月球的目標，期盼成為繼俄羅斯、美國、中國之後，第4個成功軟著陸月球的國家。這次目標能否達成，數週後可見分曉。

印度時間下午2時35分（台灣時間下午5時5分），印度太空研究組織（ISRO）在清奈（Chennai）北方的達萬太空中心（Satish Dhawan Space Centre），以LVM3型火箭成功將月球飛船3號（Chandrayaan-3）送上地球軌道。

根據ISRO提供的資料，月球飛船3號將先繞行地球，經過軌道提升操作之後轉移至月球軌道，繞行數週後軟著陸於月球。「印度時報」（TOI）引述消息人士報導，估計會在8月23日。

月球飛船3號是由印度國造推進模組、登陸器以及探測車組成，總重量3900公斤，主要目的是研究進行星球任務所需的新技術，以及月表化學成分分析，在月球探測14天，任務耗資7460萬美元（約合新台幣23億1129萬元）。

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天在推特發文，表達對此次任務的肯定與期望。

在法國訪問的莫迪寫道：「月球飛船3號的任務，承載著印度的希望與夢想…就印度太空產業而言，7月14日將被鑲以金字裝框紀念。」

莫迪分享了前2代月球飛船的成就。他說，月球飛船1號證實月球上有水分子，是全球月球研究的開拓者之一；月球飛船2號則是首度透過遠距探測，發現月球上存在鉻、錳和鈉，讓人類進一步理解月球岩漿洋的演化。

2008年10月，印度成功發射月球飛船1號，以撞擊方式「硬著陸」月球。2019年7月以月球飛船2號挑戰軟著陸月球，但因「軟體差錯」導致登月器墜毀月表，任務以失敗告終。

為免重蹈覆轍，ISRO於5月19日召集了全印度300多名學者及科學家，對此次任務做了最後的檢視與評估。

如果這次任務成功，印度將成為繼俄羅斯、美國、中國之後，世界第4個成功「軟著陸」月球的國家。

印度 太空

延伸閱讀

二度挑戰登月！印度下午發射火箭 月球探測車可待14天

特斯拉真的要賣台幣75萬元電動車了？傳規劃印度廠將年產50萬輛

莫迪受邀法國慶座上賓 法媒：盼拉攏印度抗衡中國

莫迪會晤菅義偉訪團 盼深化印日戰略夥伴關係

相關新聞

布林肯訪華前被陸駭客探底細？美國務院官員：當時不知幕後黑手是誰

美國有限電視新聞網（CNN）本周四（7月13日）援引美國政府官員報導，拜登政府認為，中國駭客入侵包括國務院在內的美國政府電子郵件系統的行動使中國政府對美國國務卿布林肯6月訪華前的一些想法有所了...

氣候暖化危機！凶猛熱浪席捲北半球 義大利恐飆攝氏48度高溫

北半球剛進入夏季，但凶猛熱浪已席捲歐洲、中國及美國部分地區，這些區域本週末預計會有創紀錄氣溫，歐洲太空總署指出義大利恐飆...

挑戰成為登月第4國！印度發射飛船數週後見分曉

印度今天發射月球飛船3號，挑戰「軟著陸」月球的目標，期盼成為繼俄羅斯、美國、中國之後，第4個成功軟著陸月球的國家。這次目...

泰國國會19日再投票選新總理 為泰黨動向受關注

泰國自由派前進黨黨魁皮塔角逐總理之路，在昨天新國會投票中遭軍方派議員阻撓後，泰國國會今天證實19日將再度投票。有分析家認...

布林肯出席東協外長會議 籲維持台海和平穩定

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，必須確保在南海與東海地區的航行自由，並呼籲讓台灣海峽情勢維持現...

印度「月球飛船3號」發射升空 有望成為全球登月第4國

現場直播畫面顯示，印度一枚火箭今天發射升空，試圖使一台無人登陸器降落在月球表面，這是印度第2次嘗試成為全球第4個成功登月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦