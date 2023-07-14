挑戰成為登月第4國！印度發射飛船數週後見分曉

印度今天發射月球飛船3號，挑戰「軟著陸」月球的目標，期盼成為繼俄羅斯、美國、中國之後，第4個成功軟著陸月球的國家。這次目標能否達成，數週後可見分曉。

印度時間下午2時35分（台灣時間下午5時5分），印度太空研究組織（ISRO）在清奈（Chennai）北方的達萬太空中心（Satish Dhawan Space Centre），以LVM3型火箭成功將月球飛船3號（Chandrayaan-3）送上地球軌道。

根據ISRO提供的資料，月球飛船3號將先繞行地球，經過軌道提升操作之後轉移至月球軌道，繞行數週後軟著陸於月球。「印度時報」（TOI）引述消息人士報導，估計會在8月23日。

月球飛船3號是由印度國造推進模組、登陸器以及探測車組成，總重量3900公斤，主要目的是研究進行星球任務所需的新技術，以及月表化學成分分析，在月球探測14天，任務耗資7460萬美元（約合新台幣23億1129萬元）。

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天在推特發文，表達對此次任務的肯定與期望。

在法國訪問的莫迪寫道：「月球飛船3號的任務，承載著印度的希望與夢想…就印度太空產業而言，7月14日將被鑲以金字裝框紀念。」

莫迪分享了前2代月球飛船的成就。他說，月球飛船1號證實月球上有水分子，是全球月球研究的開拓者之一；月球飛船2號則是首度透過遠距探測，發現月球上存在鉻、錳和鈉，讓人類進一步理解月球岩漿洋的演化。

2008年10月，印度成功發射月球飛船1號，以撞擊方式「硬著陸」月球。2019年7月以月球飛船2號挑戰軟著陸月球，但因「軟體差錯」導致登月器墜毀月表，任務以失敗告終。

為免重蹈覆轍，ISRO於5月19日召集了全印度300多名學者及科學家，對此次任務做了最後的檢視與評估。

如果這次任務成功，印度將成為繼俄羅斯、美國、中國之後，世界第4個成功「軟著陸」月球的國家。