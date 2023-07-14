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印度「月球飛船3號」發射升空 有望成為全球登月第4國

中央社／ 斯利哈里柯塔14日綜合外電報導
印度一枚火箭今天發射升空，試圖使一台無人登陸器降落在月球表面，這是印度第2次嘗試成為全球第4個成功登月的國家。美聯社
印度一枚火箭今天發射升空，試圖使一台無人登陸器降落在月球表面，這是印度第2次嘗試成為全球第4個成功登月的國家。美聯社

現場直播畫面顯示，印度一枚火箭今天發射升空，試圖使一台無人登陸器降落在月球表面，這是印度第2次嘗試成為全球第4個成功登月的國家。

法新社報導，載有探月無人太空船「月球飛船3號」（Chandrayaan-3）的火箭從印度安德拉省（Andhra Pradesh）小島斯利哈里柯塔（Sriharikota）升空，現場有數以千計熱情民眾鼓掌叫好。

印度今天發射火箭，再度挑戰4年前失敗的無人登月任務。如果這次登月艇順利著陸，印度將成為繼俄羅斯、美國、中國之後，世界第4個成功登月的國家。

印度2019年7月以「月球飛船2號」（Chandrayaan-2）挑戰登陸月球，但登月器墜毀月球表面，任務以失敗告終。

印度 火箭 太空

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