布林肯訪華前被陸駭客探底細？美國務院官員：當時不知幕後黑手是誰

美國有限電視新聞網（CNN）本周四（7月13日）援引美國政府官員報導，拜登政府認為，中國駭客入侵包括國務院在內的美國政府電子郵件系統的行動使中國政府對美國國務卿布林肯6月訪華前的一些想法有所了解。

美國國務院官員表示，於5月中旬開始的這次駭客攻擊是在6月份布林肯訪問北京前後被發現的。他們說，當時尚不清楚中國是幕後黑手。

微軟公司於本周二（7月11日）證實，一個來自中國的駭客組織入侵了數十個美國及歐洲機構的電子郵件系統。

微軟稱，被稱為「Storm-0558」的該駭客組織獲得了共有約有25個組織（包括政府機構）的電子郵件帳戶以及與這些組織有關聯的個人帳戶訪問權限，佔有時間長達大約一個月，直到有客戶向微軟投訴異常郵件活動。微軟表示，此駭客行動主要針對西歐的組織。

並非「機密」訊息

美國國務院發言人馬特-米勒（Matt Miller）12日表示，美國國務院在6月份「發現了異常活動」。他說，美國國務院立即採取措施確保系統安全，並向微軟通報了這一事件。美國政府官員稱，其軍事、情資單位並沒有受到影響。

微軟則表示，正在與美國國土安全部、網路和基礎設施安全局等機構合作，防範此類攻擊，還表示將繼續監視「Storm-0558」的活動。

CNN引述的政府官員稱，中國從這次駭客攻擊中了解到的訊息是有限的，因為它只入侵了一個非保密系統，而美國官員通常認為非保密系統中的任何東西都可能被駭客攻擊。儘管如此，中國政府還是從美國官員在布林肯訪問前的私下討論中獲得了更多訊息。

駭客攻擊的另一個目標、商務部長吉娜-雷蒙多(Gina Raimondo)預計也將很快訪華。

美國參議院情報委員會主席、民主黨參議員華納（Mark Warner）12日發聲明說，此事看來是「中國情資單位進行的重大網路安全侵害」，且中國「顯然在穩步提高對美國及其盟友的網路搜集能力」，因此美國政府應與私營部門密切協調、應對此一威脅。

布林肯與王毅談及駭客問題

7月13日，布林肯在雅加達參加東盟外長會議的間隙與中共中央外事辦主任王毅舉行了會談。國務院官員對CNN表示，會談中布林肯對最近的駭客事件提出警告，稱對任何針對美國政府、公司和美國公民的行動，美方都將採取適當行動，追究相關責任人的責任。但這位官員拒絕透露雙方討論這一話題的內容細節和互動的反應。

中國始終否認從事駭客攻擊活動，並強調，美國也對中國進行網路間諜活動，入侵其大學和公司的計算機。

據中國官媒環球網報導，中國外交部發言人汪文斌在7月12日的例行記者會上表示，「美國是全球最大駭客帝國和網路竊密者」。他說，去年以來，中國及其他國家的網路安全機構陸續發布報告，「揭露了美國政府長期以來對中國實施網路攻擊的情況，但美方迄今沒有作出回應，美方應當盡快就有關的網路攻擊行為作出交代，而不是散布虛假訊息轉移視線」。

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