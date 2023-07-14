快訊

緯創「關不住」激勵 AI 族群！台股大漲222點收17,283點

「美人魚骨骸」沖上岸！身體超完整還長出頭髮！清晰無P直擊照瘋傳

曹格發文求救「HELP ME」 經紀公司證實：他療傷中

專家：德國對華戰略是措辭強硬的「教戰守則」

德國之聲／ 德國之聲

德國政府週四（7月13日）公布未來與中國打交道的首份「中國戰略」，將中國定調為「夥伴、競爭者與體制性對手」，尋求合作的同時也呼籲降低依賴的風險。對於這份對華戰略，專家提出了不同的分析。

前歐洲議會政治顧問、台灣東華大學助理教授馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy）認為，這是一份措辭強硬、清晰詳細的戰略，超出她的預期。她向DW表示，德國作為重要的歐盟成員國，其對華政策具有舉足輕重的地位，「因為這不僅是德國自己的對華政策，也影響著歐盟如何應對中國」。

馮儒莎認為，這顯示德國對華戰略「歐洲化」，德國欲將其應對中國的政策與歐盟對齊。她說，「只有成員國通力合作，歐盟才有可能成功應對中國」。而俄烏戰爭也讓北京看見，歐洲正前所未有地團結，北京應做好準備。她補充道，這份措辭強硬的戰略如何在現實中發揮作用、會否落實到位，仍有待觀察。

北京獨立學者、原清華大學政治學系講師吳強也持類似看法。他告訴DW，這份文件在北約峰會的背景下出台，可以視為德國與北約成員國的「默契」，不僅強調德中關係應基於國際秩序，也提及了人權和台灣問題，「極具歷史意義」。

吳強指，如何與中國打交道不僅是德國的難題，也是整個民主世界的難題；這份戰略作為民主世界對華戰略的範本，可以想像其難產程度。他認為，俄烏戰爭開打500天之後，這份戰略就「民主世界與中國互動的相處之道」，給了世人一個雖然折衷、但仍相對清晰、且具強烈示範意義的答案——西方與中國之間，是一個可管理的、可控的關係。

他評價，這份「教戰守則」在德中之間的競爭、合作、對抗等3個面向，都展現了可能性。「這是有原則現實主義相當完美的一個範本，剩下的問題就是如何執行。」

德中關係不對等？

相較於2位學者對這份戰略的肯定，德國反對派基督教民主聯盟（CDU）的外交政策發言人哈特（Jürgen Hardt）則認為，這份戰略的內容不夠完善。

哈特告訴DW，德國應該藉此機會更深入瞭解盟友面對中國挑戰的共同立場，針對「如何處理對華貿易關係」達成共識。北美、歐洲、英國、日韓若能統一戰線，中國就難以忽視自由世界的聲音。

此外，哈特認為，西方應藉其對北京的影響力做更多事情，比如藉德國的經濟力量，來鼓勵中國放棄不符合公平貿易的做法。

哈特舉例，中國國有公司日前收購了漢堡港碼頭的部分股權，「中國若能在西方世界投資，例如買下漢堡港的一部分，歐洲的德國公司為什麼就不可能購買中國港口的部分股份呢？」他認為，如果中國不允許漢堡港購買上海港的一部分，就應該禁止中國購買漢堡港的一部分。「這也許該是這個戰略的具體結果。不幸的是，總理辦公室反對。」

馮儒莎表示，歐盟在與中國的關係中，在乎的是「對等性」（reciprocity）以及公平，而這份戰略6度提及「對等性」一詞，也確實反映了這點。

中國的反應

德新社報導，德國主要商業團體普遍對該戰略表示歡迎，並支持政府不與中國經濟「脫鉤」的立場。德國工業聯合會主席魯斯沃姆（Siegfried Russwurm）坦言，德國企業近年也感受到了西方與中國日益緊張的關係，但中國作為世界第二大市場，仍是德國重要的經濟夥伴。

中國駐德國大使館13日表示，希望德方理性、客觀地看待對中關係，若基於意識形態偏見和競爭焦慮強行「去風險」，只會適得其反、加劇風險。去年11月，中國外交部便曾對該戰略早期草案表示憤怒，稱德方將中國視為競爭對手是「冷戰思想的遺產」，並指責德國試圖藉散播侵犯人權的「謊言和謠言」詆毀中國。

吳強表示，中德之間在利益上多有重合之處，但只要涉及政治、人權，雙方的分歧就會愈來愈大。他認為這份對華戰略並未掩蓋這一點，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）甚至稱2020年中歐投資協議不合時宜，「這對中國來講打擊是巨大的」，也會讓中國領導層感到失望，「因為它沒有實現李強遊說（所想要達到的）」。

馮儒莎認為，戰略公開後，中方可能批評德方「不公平」、「看不見中國的本質」。她指，這份對華戰略開宗明義地表明「中國變了」，因此德國與中國的關係也有調整的必要。這份戰略中，與中國合作仍是基本要素；儘管雙方在政治上有所歧異，但為了真正接觸中國，德中之間需要共同努力，因此中國不應將其解讀為具有冒犯性。

台海局勢與人權議題

這份戰略強調，德國應擴大與台灣的關係， 警告中國不要採取任何武力侵台行動。不過，「一中政策」仍是德國行事的基礎，德國也只與中國有正式外交關係。

馮儒莎說，這份戰略提及台海局勢的篇幅之長，令她感到驚訝，但也對德台關係做出了「有用」的重申與定調。

她指出，中國不斷「錯誤地聲稱與台灣合作違反了『一中原則』」，而該戰略再次將德國與台灣的合作放進「一中政策」的框架內，從最高層級宣示「我們奉行『一中政策』」，設定了界限，並駁斥來自北京的虛假指控，重申德方與台灣交流的基礎及權利。

基民盟發言人哈特表示，中國對台灣的任何入侵，都將徹底改變北京與西方的關係，而中國領導人不會冒著貿易關係受損的風險行事：「共產黨的專政之所以能夠存在，是因為他們推動了國家的經濟發展。若非如此，中國政府就會損害其權力的基礎，我認為他們不會這麼做。」

針對德中雙方屢屢分歧的人權議題，學者吳強說，德國正警惕於「中國在全球咄咄逼人（的）態勢」；馮儒莎進一步指出，儘管北京一直以「內政」為由，拒絕任何關於人權的討論，但德國正在發揮領導作用，以其地位為籌碼，藉由這份對華戰略，推動人權等歐盟高度關注的重要議題。她認為，這份戰略顯示，「正因為德國與中國有著密切的聯繫，（所以德國）聯邦政府在維護人權和維護歐洲經濟利益方面，負有特殊責任」。

（綜合報導，李宥臻對此文亦有貢獻）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

WHO確定將阿斯巴甜列「可能致癌物」 但每日允許攝取量不變

世界衛生組織（WHO）、其轄下國際癌症研究機構（IARC）和聯合國糧食及農業組織（FAO）13日發布報告，確定代糖「阿斯...

再射洲際飛彈後…北韓罕見現身安理會 稱自衛之舉「嚇阻敵方勢力」

北韓駐聯合國大使金星今天罕見現身聯合國安全理事會，表示北韓發射洲際彈道飛彈是行使自衛權之舉，用意是「嚇阻敵方勢力的危險軍...

二度挑戰登月！印度下午發射火箭 月球探測車可待14天

太空競賽升溫，印度周五將第二次嘗試挑戰無人登月任務，希望繼俄羅斯、美國、中國大陸之後，成為全球第四個成功登陸月球的國家。

瓜地馬拉大選多波折 憲法法院允阿雷巴洛續參選

瓜地馬拉總統大選頻生波折，國際社會批評當地民主處於險境。瓜地馬拉憲法法院今天中止一道阻撓反貪腐候選人阿雷巴洛（Berna...

烏克蘭反攻為何慢？美退將：俄準備好「20公里地獄」等他們

烏克蘭軍隊解放被俄羅斯占領的國土是一個計畫好的緩慢過程，有充分的理由顯示，2022年哈爾科夫反攻的閃電進擊不會重現。一位美國陸軍退將向華爾街日報分析了烏軍如此難以打穿俄軍防線的原因，直指烏軍需要突破「20公里的地獄」（20 kilometers of hell）。特別是考慮到烏軍手上的武器，這個任務並不容易。

國寶級主播被爆性醜聞 BBC報導自家風暴近乎超現實

過去20年，愛德華茲（Huw Edwards）是英國廣播公司（BBC）晚間10點新聞主播，周一到周五的每個晚上，都有幾百萬人看他播的新聞，他的迷人嗓音更使他成為播報重大新聞的不二人選，包括英國女王的葬禮和國王查理三世的加冕典禮。不過，本月7日太陽報披露一名家喻戶曉的BBC主持人付錢給一名未成年人換取性露骨的照片後，愛德華茲就沒有再上主播台。雖然太陽報沒有揭露這名主播的名字，直到愛德華茲的妻子在12日發表聲明，外界才得知。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦