專家：德國對華戰略是措辭強硬的「教戰守則」

德國政府週四（7月13日）公布未來與中國打交道的首份「中國戰略」，將中國定調為「夥伴、競爭者與體制性對手」，尋求合作的同時也呼籲降低依賴的風險。對於這份對華戰略，專家提出了不同的分析。

前歐洲議會政治顧問、台灣東華大學助理教授馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy）認為，這是一份措辭強硬、清晰詳細的戰略，超出她的預期。她向DW表示，德國作為重要的歐盟成員國，其對華政策具有舉足輕重的地位，「因為這不僅是德國自己的對華政策，也影響著歐盟如何應對中國」。

馮儒莎認為，這顯示德國對華戰略「歐洲化」，德國欲將其應對中國的政策與歐盟對齊。她說，「只有成員國通力合作，歐盟才有可能成功應對中國」。而俄烏戰爭也讓北京看見，歐洲正前所未有地團結，北京應做好準備。她補充道，這份措辭強硬的戰略如何在現實中發揮作用、會否落實到位，仍有待觀察。

北京獨立學者、原清華大學政治學系講師吳強也持類似看法。他告訴DW，這份文件在北約峰會的背景下出台，可以視為德國與北約成員國的「默契」，不僅強調德中關係應基於國際秩序，也提及了人權和台灣問題，「極具歷史意義」。

吳強指，如何與中國打交道不僅是德國的難題，也是整個民主世界的難題；這份戰略作為民主世界對華戰略的範本，可以想像其難產程度。他認為，俄烏戰爭開打500天之後，這份戰略就「民主世界與中國互動的相處之道」，給了世人一個雖然折衷、但仍相對清晰、且具強烈示範意義的答案——西方與中國之間，是一個可管理的、可控的關係。

他評價，這份「教戰守則」在德中之間的競爭、合作、對抗等3個面向，都展現了可能性。「這是有原則現實主義相當完美的一個範本，剩下的問題就是如何執行。」

德中關係不對等？

相較於2位學者對這份戰略的肯定，德國反對派基督教民主聯盟（CDU）的外交政策發言人哈特（Jürgen Hardt）則認為，這份戰略的內容不夠完善。

哈特告訴DW，德國應該藉此機會更深入瞭解盟友面對中國挑戰的共同立場，針對「如何處理對華貿易關係」達成共識。北美、歐洲、英國、日韓若能統一戰線，中國就難以忽視自由世界的聲音。

此外，哈特認為，西方應藉其對北京的影響力做更多事情，比如藉德國的經濟力量，來鼓勵中國放棄不符合公平貿易的做法。

哈特舉例，中國國有公司日前收購了漢堡港碼頭的部分股權，「中國若能在西方世界投資，例如買下漢堡港的一部分，歐洲的德國公司為什麼就不可能購買中國港口的部分股份呢？」他認為，如果中國不允許漢堡港購買上海港的一部分，就應該禁止中國購買漢堡港的一部分。「這也許該是這個戰略的具體結果。不幸的是，總理辦公室反對。」

馮儒莎表示，歐盟在與中國的關係中，在乎的是「對等性」（reciprocity）以及公平，而這份戰略6度提及「對等性」一詞，也確實反映了這點。

中國的反應

德新社報導，德國主要商業團體普遍對該戰略表示歡迎，並支持政府不與中國經濟「脫鉤」的立場。德國工業聯合會主席魯斯沃姆（Siegfried Russwurm）坦言，德國企業近年也感受到了西方與中國日益緊張的關係，但中國作為世界第二大市場，仍是德國重要的經濟夥伴。

中國駐德國大使館13日表示，希望德方理性、客觀地看待對中關係，若基於意識形態偏見和競爭焦慮強行「去風險」，只會適得其反、加劇風險。去年11月，中國外交部便曾對該戰略早期草案表示憤怒，稱德方將中國視為競爭對手是「冷戰思想的遺產」，並指責德國試圖藉散播侵犯人權的「謊言和謠言」詆毀中國。

吳強表示，中德之間在利益上多有重合之處，但只要涉及政治、人權，雙方的分歧就會愈來愈大。他認為這份對華戰略並未掩蓋這一點，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）甚至稱2020年中歐投資協議不合時宜，「這對中國來講打擊是巨大的」，也會讓中國領導層感到失望，「因為它沒有實現李強遊說（所想要達到的）」。

馮儒莎認為，戰略公開後，中方可能批評德方「不公平」、「看不見中國的本質」。她指，這份對華戰略開宗明義地表明「中國變了」，因此德國與中國的關係也有調整的必要。這份戰略中，與中國合作仍是基本要素；儘管雙方在政治上有所歧異，但為了真正接觸中國，德中之間需要共同努力，因此中國不應將其解讀為具有冒犯性。

台海局勢與人權議題

這份戰略強調，德國應擴大與台灣的關係， 警告中國不要採取任何武力侵台行動。不過，「一中政策」仍是德國行事的基礎，德國也只與中國有正式外交關係。

馮儒莎說，這份戰略提及台海局勢的篇幅之長，令她感到驚訝，但也對德台關係做出了「有用」的重申與定調。

她指出，中國不斷「錯誤地聲稱與台灣合作違反了『一中原則』」，而該戰略再次將德國與台灣的合作放進「一中政策」的框架內，從最高層級宣示「我們奉行『一中政策』」，設定了界限，並駁斥來自北京的虛假指控，重申德方與台灣交流的基礎及權利。

基民盟發言人哈特表示，中國對台灣的任何入侵，都將徹底改變北京與西方的關係，而中國領導人不會冒著貿易關係受損的風險行事：「共產黨的專政之所以能夠存在，是因為他們推動了國家的經濟發展。若非如此，中國政府就會損害其權力的基礎，我認為他們不會這麼做。」

針對德中雙方屢屢分歧的人權議題，學者吳強說，德國正警惕於「中國在全球咄咄逼人（的）態勢」；馮儒莎進一步指出，儘管北京一直以「內政」為由，拒絕任何關於人權的討論，但德國正在發揮領導作用，以其地位為籌碼，藉由這份對華戰略，推動人權等歐盟高度關注的重要議題。她認為，這份戰略顯示，「正因為德國與中國有著密切的聯繫，（所以德國）聯邦政府在維護人權和維護歐洲經濟利益方面，負有特殊責任」。

（綜合報導，李宥臻對此文亦有貢獻）

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