二度挑戰登月！印度下午發射火箭 月球探測車可待14天

太空競賽升溫，印度周五將第二次嘗試挑戰無人登月任務，希望繼俄羅斯、美國、中國大陸之後，成為全球第四個成功登陸月球的國家。

搭載「月球飛船3號」（Chandrayaan-3）的火箭預定當地時間14日下午2時35分（台灣時間下午5時5分）在清奈（Chennai）北方的達萬太空中心（Satish Dhawan Space Centre）發射。它將在太空發行大約六周的時間，再嘗試降落在月球的南極附近，很靠近印度四年前登月艇墜毀致任務失敗的地點。

如果成功，月球探測車將對月球表面化學成分進行實驗分析並尋找水源。探測車的壽命是1個月球日，大約是地球上的14天。

在成功登陸月球的俄、美、中三國裡，只有美國太空人曾踏上月球。美國有意在2030年前利用貝佐斯旗下藍源公司（Blue Origian）和馬斯克旗下太空探索科技公司（SpacrX）開發的登陸器，送太空人重返月球。 中國大陸也有2030年前實現載人登月任務的計畫。俄羅斯自蘇聯解體後未再登月，下月會嘗試派遣機器人執行任務。日本8月也有無人登月任務的計畫。