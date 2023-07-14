泰總理唯一候選 皮塔首輪未過

泰國國會十三日進行總理選舉，總理唯一候選人、前進黨黨魁皮塔未能拿下成為總理所需的國會過半席次三七五席，國會將在十九日再次投票，或推派另一位候選人。皮塔表示：「我們接受投票結果，但我們不會退卻，我不會放棄」。

華爾街日報用「老法統封殺年輕民主」形容選舉結果。泰國國會兩院共七五○席，皮塔籌組的在野大聯盟在五百席眾院獲得三一二席，他需要二五○位參議員的部分支持，才能越過三七五席的半數門檻。保守派占絕大多數的參議員都是在二○一四年政變後由軍方指派，只有十三人投給皮塔。因一名參議員十二日辭職，總席次過半門檻降為三七五席。

四十二歲、留學哈佛的皮塔在表決前夕向議員喊話，要求尊重民意：「各位的一票不是投給我或前進黨，而是投給回到常軌的泰國」。

表決結果，皮塔獲得三二四張贊成票，一八二票反對，一九九票棄權。

皮塔在投票前夕遭中選會向憲法法庭指控，持有媒體公司股票卻未申報，明知資格不符仍執意參選，且主張修改「冒犯君主法」，應取消其議員資格。

由於政治不確定性，泰國主要股市指數今年至目前為止下跌一成一。

皮塔十三日告訴「泰叻電視台」：「他們一直試圖阻止，但阻止的不是我，而是民眾選出的以不同方式治理國家的多數人民政府」。

針對泰國前進黨的案件是東南亞第二大經濟體權力鬥爭廿年的最新轉折。這場鬥爭充滿政變、法庭干預和多次暴力街頭抗議。

有鑑於前進黨獲得大批年輕選民支持，且在首都曼谷人氣很高，皮塔十三日沒有當選總理後預期會出現更多動盪。

二○一四年發動政變奪權的前陸軍總司令帕拉育，擔任總理九年，在這次大選潰敗後，十一日宣布將退出政壇，擔任看守總理到國會選出總理為止。