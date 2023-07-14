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北韓再射彈 金正恩嗆後面還有

聯合報／ 國際中心／綜合報導
北韓十二日試射「火星十八」型洲際彈道飛彈，領導人金正恩（圖）到現場視導。（歐新社）
北韓十二日試射「火星十八」型洲際彈道飛彈，領導人金正恩（圖）到現場視導。（歐新社）

韓國國際廣播電台報導：北韓官媒報導，北韓十二日發射的遠程彈道飛彈是使用固體燃料的「火星—十八」型洲際彈道飛彈，這是繼四月以來再度發射。

北韓國務委員長金正恩親臨現場進行指導。金正恩身穿白色西裝參加了十二日上午在平壤地區進行的飛彈試射。官媒稱此次發射「震動了整個地球，一個巨大的物體騰空而起，噴射出陣陣火光」。

北韓十二日試射「火星十八」型洲際彈道飛彈（圖），領導人金正恩到現場視導。（歐新社）
北韓十二日試射「火星十八」型洲際彈道飛彈（圖），領導人金正恩到現場視導。（歐新社）

報導稱，飛彈升至最高高度六六四八公里，總計飛行了七十四分五十一秒、飛行距離為一千○一公里，隨後準確落入東海公海目標水域。金正恩表示：「將繼續發動更猛烈的軍事攻勢，直到敵人承認無謂的反共和國敵對政策的可恥，並打消這些念頭為止」。

金正恩說：「由於敵對勢力，朝鮮半島安全環境時刻受到嚴重威脅的不穩定局勢，要求我們進一步奮力落實黨的八大所提核戰爭遏制力強化路線，並重申了我們黨和共和國政府要持續抓好更發達、更效用、更信賴的武器系統開發項目的戰略路線和方針是毫無變化、毫無動搖的」。

機關報「勞動新聞」報導，這次發射是「維護我國安全和地區和平、免於遭受核戰爭悲劇，徹底遏制敵對勢力的軍事妄動，加強正當防衛權的一環」。

彈道飛彈 金正恩 北韓

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