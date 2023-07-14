聽新聞
test
0:00 / 0:00

雷蒙多傳將訪陸 北京稱正保持溝通 籲取消制裁

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導

繼美國國務卿布林肯、美國財長葉倫之後，傳出美國商務部長雷蒙多也將到訪大陸。對此，大陸商務部發言人表示，對雷蒙多訪問大陸「持開放和歡迎態度，正就此與美方保持溝通」。

大陸商務部發言人束珏婷昨日下午主持記者會，在被問及雷蒙多將於近期到訪時，做出上述表態。她並強調，大陸將繼續致力於「通過對話溝通解決經貿領域彼此關切、推動建設性務實合作」。

但她也重申，大陸要求美方立即停止對大陸企業的無理打壓，取消對大陸企業的單邊制裁，切實為中美經貿合作注入正能量。

據觀察者網消息，大陸知名涉美學者吳心伯近日表示，美國政府對大陸商品施加的關稅超過三千億美元，到現在還沒有廢除，也未採取相應行動來減少關稅。

此外，現在有一千三百個大陸實體在美國的制裁名單上。「但這些問題不是葉倫部長負責的，而是商務部長的職責範圍。因此，我也希望雷蒙多也會很快訪華，到那個時候也許我們可以針對這些問題有更多實質性的討論」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

美國商務部長將到訪？陸商務部表態歡迎：正保持溝通

北京盼葉倫訪中放寬關稅 美反中情緒恐致希望落空

美商務部長出席年度太陽谷媒體峰會 談晶片法與印太貿易

葉倫訪中...談了些什麼? 官方揭密點出五關鍵

相關新聞

泰總理唯一候選 皮塔首輪未過

泰國國會十三日進行總理選舉，總理唯一候選人、前進黨黨魁皮塔未能拿下成為總理所需的國會過半席次三七五席，國會將在十九日再次...

參院不挺 皮塔恐無望泰總理

泰國選民五月大選下架帕拉育政府，而泰國前進黨黨魁皮塔組建了包含為泰黨等政黨的八黨聯盟力拚執政，但他未能在十三日的總理選舉...

布林肯二會王毅 東協外長會場邊密談

華府與北京外交的一把手，國務卿布林肯和中共中央外事辦主任王毅十三日在東協雅加達外長會議場邊舉行雙邊會談，這是兩個月內雙方...

北韓再射彈 金正恩嗆後面還有

韓國國際廣播電台報導：北韓官媒報導，北韓十二日發射的遠程彈道飛彈是使用固體燃料的「火星—十八」型洲際彈道飛彈，這是繼四月...

雷蒙多傳將訪陸 北京稱正保持溝通 籲取消制裁

繼美國國務卿布林肯、美國財長葉倫之後，傳出美國商務部長雷蒙多也將到訪大陸。對此，大陸商務部發言人表示，對雷蒙多訪問大陸「...

布林肯會王毅 強調台海和平穩定重要性

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）13日表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在印尼當...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦