雷蒙多傳將訪陸 北京稱正保持溝通 籲取消制裁

繼美國國務卿布林肯、美國財長葉倫之後，傳出美國商務部長雷蒙多也將到訪大陸。對此，大陸商務部發言人表示，對雷蒙多訪問大陸「持開放和歡迎態度，正就此與美方保持溝通」。

大陸商務部發言人束珏婷昨日下午主持記者會，在被問及雷蒙多將於近期到訪時，做出上述表態。她並強調，大陸將繼續致力於「通過對話溝通解決經貿領域彼此關切、推動建設性務實合作」。

但她也重申，大陸要求美方立即停止對大陸企業的無理打壓，取消對大陸企業的單邊制裁，切實為中美經貿合作注入正能量。

據觀察者網消息，大陸知名涉美學者吳心伯近日表示，美國政府對大陸商品施加的關稅超過三千億美元，到現在還沒有廢除，也未採取相應行動來減少關稅。

此外，現在有一千三百個大陸實體在美國的制裁名單上。「但這些問題不是葉倫部長負責的，而是商務部長的職責範圍。因此，我也希望雷蒙多也會很快訪華，到那個時候也許我們可以針對這些問題有更多實質性的討論」。