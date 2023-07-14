聽新聞
test
0:00 / 0:00
雷蒙多傳將訪陸 北京稱正保持溝通 籲取消制裁
繼美國國務卿布林肯、美國財長葉倫之後，傳出美國商務部長雷蒙多也將到訪大陸。對此，大陸商務部發言人表示，對雷蒙多訪問大陸「持開放和歡迎態度，正就此與美方保持溝通」。
大陸商務部發言人束珏婷昨日下午主持記者會，在被問及雷蒙多將於近期到訪時，做出上述表態。她並強調，大陸將繼續致力於「通過對話溝通解決經貿領域彼此關切、推動建設性務實合作」。
但她也重申，大陸要求美方立即停止對大陸企業的無理打壓，取消對大陸企業的單邊制裁，切實為中美經貿合作注入正能量。
據觀察者網消息，大陸知名涉美學者吳心伯近日表示，美國政府對大陸商品施加的關稅超過三千億美元，到現在還沒有廢除，也未採取相應行動來減少關稅。
此外，現在有一千三百個大陸實體在美國的制裁名單上。「但這些問題不是葉倫部長負責的，而是商務部長的職責範圍。因此，我也希望雷蒙多也會很快訪華，到那個時候也許我們可以針對這些問題有更多實質性的討論」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言