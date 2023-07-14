布林肯二會王毅 東協外長會場邊密談

華府與北京外交的一把手，國務卿布林肯和中共中央外事辦主任王毅十三日在東協雅加達外長會議場邊舉行雙邊會談，這是兩個月內雙方第二度會面。十二日，中國駐美大使謝鋒罕見踏進五角大廈，與負責亞洲事務的助理國防部長瑞特納會晤；國防部在會晤後發布的簡短聲明中稱，兩人在會談中討論了防務關係以及一系列國際和地區安全問題。

「主任，很高興見到你」，布林肯一邊跟王毅握手，一面打招呼。兩人隨後在幕僚陪同下闢室密談，進入會場前沒有對記者談話。

大約一個月前，布林肯造訪北京，成為近五年來首位訪華的美國國務卿。布林肯見到外長秦剛、王毅以及國家主席習近平。原先預計到雅加達的是秦剛，因身體不適，改由王毅出席。

布林肯的北京行開啟一系列美國官員訪華，包括上周的財政部長葉倫，以及近日內即將成行的白宮氣候特使、前國務卿柯瑞。

不過，華府依舊未能達成恢復兩軍定期溝通、避免衝突的目標，這使得謝鋒造訪五角大廈顯得特殊。

美國國防部發言人麥納斯說，謝鋒與瑞特納兩人會面約九十分鐘，瑞特納在會談時強調了五角大廈致力於維持美中開放的軍事交流管道。北京外交部強調謝鋒是應約會見瑞特納，說一個健康穩定的中美關係符合兩國共同利益。

謝鋒也就兩國兩軍關係闡明立場，要求美方採取行動，排除障礙、管控分歧，按照中美三個聯合公報的原則，謹慎處理台灣等重要敏感問題，與中方相向而行，推動兩國兩軍關係逐步重回正軌。

華府智庫「史汀生中心」中國項目主任孫韻表示，這次會晤「相當不尋常」。她說：「中國大使並不經常與美國高級國防官員會晤。這似乎顯示中國至少是在對美方的關切做出回應，但取得實際進展仍需要時間和談判」。

中國大陸公開表示美方的制裁是兩軍對話的障礙。國防部長李尚福自從二○一八年以來，因為從俄羅斯主要武器出口商俄羅斯國家技術集團購買戰機和設備而受到美國制裁。

孫韻認為，除非華府解除對李尚福的制裁。否則北京不大可能同意李尚福與美國國防部長奧斯丁會談。

孫韻說：「有人主張，美中防長會晤是恢復兩軍工作層級接觸的先決條件。其實未必，不過從禮儀上來說，這說法是有道理的」。