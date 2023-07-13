SK海力士母公司董座：半導體業景氣最快半年後好轉

南韓SK集團董事長崔泰源表示，半導體產業或許已處於景氣周期底部，可能在六個月至一年後好轉，與南韓經濟同步反彈。SK集團是記憶體晶片大廠SK海力士的母公司。

韓國經濟日報報導，崔泰源13日出席大韓商工會議所（KCCI）在濟州島主辦的一個論壇，他在場邊記者會上表示，南韓經濟仍受新冠疫情的餘波以及美中對立的衝擊，但最早的情況似乎已經熬過去，可能會在今年稍晚或明年有所好轉。

不過他也警告，晶片業則面臨景氣循環周期更短、波動更大的問題，「我們主流的業務很難持續進行一些事情」。

上周，三星電子表示已快要見到隧道盡頭的光，晶片事業可能在下半年開始好轉。三星第2季的營業利益是14年來最低。

身為大韓商工會議所會長的崔泰源呼籲，南韓企業團結一致，搶攻海外市場，把目標擴大到中東、南美、非洲和亞太地區的島國，同時也要鞏固在南韓最大出口市場中國大陸的地位。