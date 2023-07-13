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南歐熱太久、降雨少 橄欖油價格持續飆高

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
南歐持續乾旱，導致橄欖油價格飆漲。 美聯社
南歐持續乾旱，導致橄欖油價格飆漲。 美聯社

歐洲南部天候持續異常乾燥，損害農作物，導致橄欖油價格不斷飆破紀錄。去年9月，橄欖油在歐洲的價格首度漲破每公斤4歐元，現在西班牙、義大利、葡萄牙都面臨高溫且降雨不足，已使橄欖油價格衝破每公斤7歐元。

英國金融時報（FT）報導，大宗商品數據商Mintech種子油與蔬菜油分析師Kyle Holland說，「作物收成非常差，價格從來沒有這麼高過，而且憂慮延續到本產季以後。」

Mintec數據顯示，6月底歐洲南部農民的橄欖油庫存約為20.5萬公噸，比5月底少了6萬公噸，Holland表示，這庫存水準是前所未聞的低。

西班牙2022／2023年產季只生產62萬噸橄欖油，遠少於一年前的150萬噸，由於供應每四周需要8萬噸，意味著未來三個月的橄欖油庫存可能降到非常低。

歐盟生產全球三分之二的橄欖油，主要外銷到美國、巴西和日本等市場。英國國家統計局數據喜善，英國一瓶橄欖油平均價格在截至5月的過去一年裡，大漲了47%。

橄欖油是西班牙的民生必需品，牽動經濟信心，價格大漲已成為熱門議題，當地新聞都在加強報導哪裡能買到最划算的橄欖油。

西國政府說，熱浪和缺水的毀滅性影響彰顯了處理氣候變遷的迫切性。然而西班牙下周就要舉行選舉，可能選出沒那麼認同這種主張的新政府。

大型機構投資人已警告，氣候變遷將可能被證明會長期支撐全球通膨，原因包括對糧食價格的影響、及政府需要花巨資減緩氣候變遷。

橄欖油 西班牙 庫存

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