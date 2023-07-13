北約峰會 批陸「明示的野心」

繼去年北約峰會首度將中國定位「體制性挑戰」，今年峰會十一日發布的公報以五大段篇幅，談論卅一個盟國領導人對中國議題的共識，直指「中華人民共和國明示的野心和脅迫性政策，挑戰我們的利益、安全與價值」。

今年北約峰會焦點為俄烏戰爭和烏克蘭能否加入北約，關於中國的段落有三百廿二字，去年跟前年則分別為三百零四字和二二五字。

北約秘書長史托騰柏格說，中國愈加挑戰國際秩序規則，拒絕譴責俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭、威脅台灣並進行大規模軍事集結。此外，中國的核現代化發展速度和規模都是前所未見，並且缺乏透明度。但公報也表明北約對與中國政府的建設性往來保持開放態度，包括建立互惠的資訊透明度，以著眼於保障盟國的安全利益。

北京外交部發言人汪文斌十二日回應，北約峰會公報混淆是非、顛倒黑白，充滿冷戰思維和意識形態偏見，中方對此堅決反對。

汪文斌說，北約聲稱是區域性組織，卻突破自身條約規定的地理範圍，加速東進；鼓動成員國不斷增加軍費，到亞太地區挑起對抗。

應邀列席北約峰會的日本首相岸田文雄十二日與史托騰柏格會談。雙方發布文件涵蓋十六個合作領域。考慮到中國，日本和北約決定擴大在印太地區的合作。

俄烏戰爭是另一焦點。烏克蘭總統澤倫斯基十二日在立陶宛峰會場邊會晤美國總統拜登，前一天還為北約拒絕提供烏克蘭加入北約的明確時間而發飆的澤倫斯基，會晤前態度丕變，對於北約的軍事援助表達感激，對於烏俄戰爭結束後再談加入北約的意見，也欣然接受；這正是美國總統拜登的主張。

拜登接受ＣＮＮ採訪時稱，「我們決心保衛北約成員國每一寸領土，這是我們所有人的承諾。若衝突還在繼續，那我們都會被捲入戰爭。如果同意烏加入，我們就要與俄開戰了」。