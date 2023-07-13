北韓又射洲際飛彈 NHK：射程可能涵蓋全美

韓國國際廣播電台報導：北韓十二日發射一枚洲際彈道飛彈（ＩＣＢＭ），以高角度方式發射的飛彈飛行約一千公里後墜落在東海海域。正在歐洲進行訪問的南韓總統尹錫悅在當地主持緊急國家安全保障會議常委會議。

南韓聯合參謀本部表示，十二日上午十時許，北韓向東海發射一枚遠程彈道飛彈，以高角度方式發射的飛彈飛行了約一千公里，墜落在東海海域。

日本防衛省表示，飛彈最高高度為六千公里，飛行了七十四分鐘，墜落在北海道以西二百五十公里、日本專屬經濟區外。

ＮＨＫ報導，根據飛彈所攜帶彈頭重量等因素，其射程可能逾一萬五千公里、涵蓋美國全境。防衛省表示，北韓是繼今年四月十三日後，再度試射可能是射程逾五千五百公里的ＩＣＢＭ等級彈道飛彈，也是至今第十四次。這十四次分別是二○一七年三次、二○二二年七次及今年四次。

韓美情報當局正就準確的具體參數進行分析。

這是北韓自今年四月發射使用固體燃料的「火星十八」型洲際彈道飛彈後，時隔三個月再次發射遠程彈道飛彈。北韓勞動黨副部長金與正聲稱美國空軍戰略偵察機侵犯了北韓東海專屬經濟區上空，連續兩天發表譴責談話，隨後北韓發射飛彈。

尹錫悅在立陶宛當地以視訊主持緊急國安會常委會議。尹錫悅表示，北韓必將為非法行為付出代價，並指示通過定於十八日舉行的韓美核磋商小組會議進一步加強延伸威懾執行力。