聽新聞
test
0:00 / 0:00

G7代替北約簽新架構 保烏長期安全

聯合報／ 編譯陳曉慈／綜合報導

七大工業國集團（Ｇ７）領袖預計十二日在北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）峰會場邊議定一項「歷史性」新架構，確保烏克蘭的長期安全。Ｇ７各國將透過雙邊機制，分別與烏克蘭商定長期安全承諾，協助培養其捍衛主權、抵禦未來外侮的能力。華爾街日報指出，新架構除了將協助基輔當局進一步抵禦俄國攻擊，也將推進烏克蘭加入北約、歐盟及其他西方組織的展望。

為期兩天的北約峰會十二日落幕，華爾街日報指出，各國在會上重申對烏克蘭的安全承諾，卻未提出烏克蘭入北約的具體時程，讓烏克蘭高層頗為失望，因此讓G７「代為出馬」，簽署這分象徵意義大於實質的聯合宣言。

白宮國家安全會歐洲事務資深主任史洛特表示，新安全架構擬將協助烏克蘭培養捍衛領土主權、抵禦未來任何攻擊的軍事能力。史洛特指出，G７各國將各自透過雙邊機制，與烏克蘭商定長期安全承諾。

路透引述英國首相府聲明指稱，G７成員國都將簽署聯合宣言，闡明盟國未來數年如何支援烏克蘭結束戰爭。各國將提供烏克蘭更多防衛裝備、增加並加速情資分享、強化烏克蘭的網路和混合威脅防禦能力、擴大常態訓練和軍事演訓計畫，並進一步發展烏克蘭的工業基礎。

美聯社引述英國外交部指稱，這是首次有這麼多國家聯合為特定單一國家，提供全面的長期安全關係安排。

在Ｇ７宣告的新架構，各成員國將同意與基輔簽屬雙邊協議，討論軍援細目。史洛特指出，「多重雙邊架構」是向俄羅斯宣告，「時間不站在他們那邊」。

俄烏戰爭開打已逾五百天，北約及成員國含日本的Ｇ７都試圖向烏克蘭總統澤倫斯基保證，只要有必要，將持續對烏提供安全及人道援助。美國總統拜登曾提議烏克蘭採用類似華府援助以色列的機制；白宮曾向以色列承諾，每年提供價值卅八億美元（約一一九七億台幣）的軍援，每十年一簽。

烏克蘭 北約 華爾街

延伸閱讀

因應俄國威脅 北約新防禦計畫德國扮要角

烏克蘭：基輔市連夜遇襲 一整夜擊落11架俄軍無人機

盼烏克蘭收到入會邀請 澤倫斯基：加入北約是最好的安全保障

拜登缺席北約領袖晚宴回飯店休息 引健康猜疑

相關新聞

北約峰會 批陸「明示的野心」

繼去年北約峰會首度將中國定位「體制性挑戰」，今年峰會十一日發布的公報以五大段篇幅，談論卅一個盟國領導人對中國議題的共識，...

北韓又射洲際飛彈 NHK：射程可能涵蓋全美

韓國國際廣播電台報導：北韓十二日發射一枚洲際彈道飛彈（ＩＣＢＭ），以高角度方式發射的飛彈飛行約一千公里後墜落在東海海域。...

生命中不能承受之輕 米蘭昆德拉94歲辭世

米蘭昆德拉圖書館發言人十二日證實，受疾病纏身多時之後，捷克裔流亡作家、作品竭力諷刺共產黨集權主義的米蘭．昆德拉（Mila...

G7代替北約簽新架構 保烏長期安全

七大工業國集團（Ｇ７）領袖預計十二日在北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）峰會場邊議定一項「歷史性」新架構，確保烏克蘭的長期安全...

以筆桿對抗共產極權 「生命中不能承受之輕」作家米蘭昆德拉辭世

米蘭昆德拉圖書館發言人12日證實，受疾病纏身多時之後，捷克裔流亡作家、作品竭力諷刺共產黨集權主義的米蘭．昆德拉（Mila...

俄議長稱將把損毀北約軍備 設置在提供國大使館外

路透報導，俄羅斯國會下議院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）12日表示，俄國計劃將其在烏克蘭摧毀的北約國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦