G7代替北約簽新架構 保烏長期安全

七大工業國集團（Ｇ７）領袖預計十二日在北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）峰會場邊議定一項「歷史性」新架構，確保烏克蘭的長期安全。Ｇ７各國將透過雙邊機制，分別與烏克蘭商定長期安全承諾，協助培養其捍衛主權、抵禦未來外侮的能力。華爾街日報指出，新架構除了將協助基輔當局進一步抵禦俄國攻擊，也將推進烏克蘭加入北約、歐盟及其他西方組織的展望。

為期兩天的北約峰會十二日落幕，華爾街日報指出，各國在會上重申對烏克蘭的安全承諾，卻未提出烏克蘭入北約的具體時程，讓烏克蘭高層頗為失望，因此讓G７「代為出馬」，簽署這分象徵意義大於實質的聯合宣言。

白宮國家安全會歐洲事務資深主任史洛特表示，新安全架構擬將協助烏克蘭培養捍衛領土主權、抵禦未來任何攻擊的軍事能力。史洛特指出，G７各國將各自透過雙邊機制，與烏克蘭商定長期安全承諾。

路透引述英國首相府聲明指稱，G７成員國都將簽署聯合宣言，闡明盟國未來數年如何支援烏克蘭結束戰爭。各國將提供烏克蘭更多防衛裝備、增加並加速情資分享、強化烏克蘭的網路和混合威脅防禦能力、擴大常態訓練和軍事演訓計畫，並進一步發展烏克蘭的工業基礎。

美聯社引述英國外交部指稱，這是首次有這麼多國家聯合為特定單一國家，提供全面的長期安全關係安排。

在Ｇ７宣告的新架構，各成員國將同意與基輔簽屬雙邊協議，討論軍援細目。史洛特指出，「多重雙邊架構」是向俄羅斯宣告，「時間不站在他們那邊」。

俄烏戰爭開打已逾五百天，北約及成員國含日本的Ｇ７都試圖向烏克蘭總統澤倫斯基保證，只要有必要，將持續對烏提供安全及人道援助。美國總統拜登曾提議烏克蘭採用類似華府援助以色列的機制；白宮曾向以色列承諾，每年提供價值卅八億美元（約一一九七億台幣）的軍援，每十年一簽。