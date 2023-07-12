因北約峰會推遲 德國政府的「中國戰略」即將出爐

德國政府的中國戰略呼之欲出。據《商報》周三（7月12日）報導，本應該當日在內閣會議上敲定的這份文件由於北約峰會而推遲到周四。

《商報》稱，周二還在進行相關的談判和討論。據對該事宜知情的人士透露，各方就爭議焦點達成了妥協，這些爭議包括：如何制定廣泛的透明規則以及怎樣對擁有大規模中國業務的德企進行壓力測試。

德國聯邦政府內部人士告知，文件就最後的細節已達成共識，但主導這份文件的德國外交部對媒體的詢問沒有給予答覆。

如果這份討論多時的文件周四討論完畢並正式宣布出爐，它將是聯邦德國歷史上第一份作為文件出台的中國戰略。該戰略的宗旨是，在中國對內加強壓迫、對外越加咄咄逼人的背景下，德國有必要整合對華政策，做到步調一致。

《商報》寫道，迄今的問題是，各部委、甚至一些司局單位都同北京保持著某種關係，各聯邦州、市縣在此的做法也不盡相同。這一現象導致的後果是：各個領域、不同的層面在與中國打交道時表現不一致，而中國由於其威權統治，對外表現出更為統一的行動。

目前，外界對這份屢經修改的中國戰略尚知之甚少。去年第一份戰略草案洩露到媒體後，柏林政府提高了警覺，對後來的討論和談判進行高級別保密，以防內容有所走漏。

草案第一稿有哪些內容？

2022年11月，《明鏡周刊》稱由德國外交部牽頭起草的中國戰略草案，已轉發給了多個與外交和安全政策有關的部門。當時的草案包含59頁，內容涵蓋加大人權問題的關注和制裁力度、德國出口的軍民兩用產品不能用於侵犯人權和內部鎮壓、德國和歐盟不應該依賴「不認同我們價值觀的第三國的技術進步」。

草案對中俄關係提出嚴厲指責，認為中國沒有可信地捍衛烏克蘭的主權和領土完整，「我們觀察到中國支持反西方國家的俄羅斯言論」。在針對烏克蘭的戰爭中，中國「實際上站在了俄羅斯一邊」。

在提到台灣的部分，戰略草案寫道，如果台灣參加國際組織，並不違背「一個中國」政策。此外，德國支持歐洲議會的要求，迅速開始對與台灣達成雙邊投資協議進行評估。德國外交部認為，「這樣的協議與歐盟的『一個中國』政策是一致的。」

傳到媒體的中國戰略首份草案還建議，未來，德國外交部將與歐盟同步，將中國定義為合作伙伴、競爭者和制度性對手，且「後兩方面的分量越來越重」。當時這份草案在總理府認可之前已在媒體和一些相關機構轉發。

(綜合報導)

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