瑞典焚燒可蘭經 伊斯蘭盼聯合國表態

「如果聯合國不對瑞典焚燒可蘭經的事情表態，形同赤裸裸的宗教歧視！」伊朗、巴基斯坦等伊斯蘭國家11日呼籲聯合國與瑞典需要對焚燒可蘭經案表態，或是修改國內法律禁止這種行為，伊斯蘭國家盼西方不要濫用言論自由。但西方國家認為，相關行為值得譴責，但以修法來限縮並不妥。

瑞典事件餘怒未消

根據《半島電視台》報導，聯合國人權理事會近日由巴基斯坦提案，要求各國重新檢視國內法律，並修正可能會促進宗教仇恨的條文，但此提案一出就引發許多議論，其中涉及長期以來尊重宗教與言論自由的辯論，伊斯蘭國家盼西方不要濫用言論自由來侮辱宗教。

《摩洛哥新聞網》提到，由於瑞典曾有伊拉克移民在首都斯德哥爾摩的清真寺撕毀並焚燒可蘭經，瑞典政府雖對其進行懲罰，但瑞典法院卻因保障言論自由緣故，宣佈瑞典政府的裁罰無效，引發伊斯蘭國家不滿，土耳其還曾藉此理由抵制瑞典加入北約，雖然後來願意讓瑞典加入，但伊斯蘭國家的怒火仍未平息。

伊斯蘭盼禁止仇恨

巴基斯坦、伊朗、沙烏地與印尼等伊斯蘭大國都聯合表態抗議，巴基斯坦外交部長小布托說，焚燒可蘭經就是宗教仇恨，且意圖煽動暴力；印尼外交部長馬蘇里也表示，不要再濫用言論自由，對宗教仇恨的沉默形同助長歧視的共犯。伊朗外交部長阿米爾-阿布杜拉罕則呼籲瑞典與歐盟要採取有效措施，遏止這種行為。

塔利班甚至發聲明，禁止在阿富汗的瑞典人停止任何公開活動，但瑞典從2021年塔利班佔領阿富汗後，就已將大使館撤出。

言論自由需保障

西方國家雖有對焚燒可蘭經表示譴責，但大多仍捍衛言論自由。德國駐聯合國大使史塔奇雖批評焚燒可蘭經的行為完全是挑釁，但仍強調言論自由的定義就是要忍受自己無法忍受的意見。

法國代表則說，人權是保護人，而非宗教與其象徵物。

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