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尼泊爾驚傳直升機墜毀事故 機上6人全數罹難

聯合報／ 編譯盧思綸 / 即時報導
尼泊爾馬南航空（Manang Air）一架載有外國觀光客的直升機墜毀在聖母峰附近，機上5名墨西哥籍觀光客和1名尼泊爾籍駕駛悉數罹難。歐新社
尼泊爾馬南航空（Manang Air）一架載有外國觀光客的直升機墜毀在聖母峰附近，機上5名墨西哥籍觀光客和1名尼泊爾籍駕駛悉數罹難。歐新社

英國衛報報導，尼泊爾馬南航空（Manang Air）一架載有外國觀光客的直升機墜毀在聖母峰附近，機上5名墨西哥籍觀光客和1名尼泊爾籍駕駛悉數罹難。

這架直升機於當地時間11日上午10時5分在聖母峰山區城鎮魯克拉（Lukla）附近起飛，朝首都加德滿都方向飛行，但直升機在8分鐘後失聯。

隨後當局出動2架直升機展開搜救，並在偏遠多山的利庫皮克地區（Likhupike）尋獲殘骸及遺體，證實機上6人全數罹難。

法新社引述當地機場官員表示，當時由於氣候不佳，搜救直升機甚至無法降落，只能盡量靠近地面以利團隊將遺體送上直升機；目前遺體已帶回加德滿都。

參與搜救的當地居民瑟帕（Lhakpa Sherpa）描述失事現場「相當駭人」，失事直升機貌似先撞上一棵大樹，接著猛烈撞向地面，造成了一個窟窿。

尼泊爾私人直升機產業蓬勃，多用於運送物資和遊客前往窒礙難行的偏遠山區。然而，尼泊爾的飛安品質惡名昭彰，本次事故只是一連串失事事件的其中一起。

直升機 尼泊爾 聖母峰

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