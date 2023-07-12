北約峰會發布對中國歷來最嚴厲譴責！批北京挺俄、軍事威脅台灣

北大西洋公約組織(NATO)11日在立陶宛召開為期兩天的領袖峰會後發布公報，並對中國發出歷來最強烈譴責，猛烈抨擊其「脅迫政策」和與俄羅斯「深化戰略夥伴關係」。

北約31國所發出的聯合公報指責中國，建立不透明的軍事威脅，放大俄羅斯對烏克蘭戰爭的虛假陳述，並利用其經濟實力「建立戰略依賴並增強其影響力」。

南華早報報導，此次北約領袖峰會的討論焦點為俄烏戰爭和烏克蘭能否加入北約，其中關於中國的段落多達322字，去年跟前年則分別為304字和225字。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）11日在峰會後記者會說，中國愈加挑戰國際秩序規則，拒絕譴責俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭、威脅台灣並進行大規模軍事集結。此外，中國的核現代化發展速度和規模都是前所未見，並且缺乏透明度。

但公報也表明北約對與中國政府的建設性往來保持開放態度，包括建立互惠的資訊透明度，以著眼於保障盟國的安全利益。

北約31國及瑞典領導人12日將與日本、南韓、紐西蘭和澳洲四個亞太地區夥伴國家領袖，以及歐洲聯盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）、執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）共同開會。