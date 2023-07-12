美中對抗 印尼籲避核武誤判

東南亞國協（ＡＳＥＡＮ）外長會議十一日起在雅加達登場，東道主印尼外交部長勒特諾當日就核武對東南亞的威脅示警，表示核武將使東南亞距離「末日毀滅」僅隔「一步誤算」之遙，呼籲各擁核強權簽訂一項條約，以確保核武不會進入東南亞。

南海行為準則協商獲進展

印尼亦正力求加速敲定延宕多年的「南海行為準則」（ＣｏＣ）協商。印尼負責東協合作事務的蘇尤迪普洛十日指出，協商的各方可能拍板準則，而東協各國外長也完全支持準則定案。他在會議前說，設法加速準則商議極其重要，協商也已取得重要進展。

雖然美中角力未寫入明文議程，卻是籠罩會議的重要因素。東協十國涵蓋民主、專制、君主制等體制，部分會員間因向北京或華府輸誠而分歧。南海主權爭議是美中對立的敏感前線，華府不滿北京的主權聲索，屢次向該海域派遣軍艦軍機巡航，觸怒北京。

對於東南亞潛在的核武危機，勒特諾會前向東協各國官員喊話，表示若東南亞存在核武，就無真正的安全可言，「若有核武，我們（東南亞）距末日毀滅（apocalypse）和全球浩劫只差一步誤算。」

東協會員國曾於一九九五年簽署條約，宣布東南亞矢志成為世界五個非核武區域（ＮＷＦＺ）之一，但對於世界主要核武強權迄皆未締結該約，勒特諾表示遺憾，呼籲應繼續敦促擁核國締約，「威脅已經迫在眉睫，我們不能再乾等」。

美聯社已取得一份預計十二日發布的公報草案複本，內容提到首個擁核國簽署該約的可能性，而且是白紙黑字的書面承諾。公報並未點名該擁核國，但已有兩名與會東南亞外交官匿名透露，該國即中國大陸。

中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅將出席十三至十四日舉行的中國—東協外長會、東協與中日韓外長會、東亞峰會外長會和東協地區論壇外長會，美國國務卿布林肯和俄國外長拉夫羅夫也將與會。

閱報秘書／南海行為準則

制定「南海行為準則」（ＣｏＣ）意在避免南海衝突升溫。有鑑中國大陸主張擁有南海主權的範圍遍及越南、馬來西亞、菲律賓和汶萊的領海及專屬經濟海域，東協十國在二○○二年與中方簽署「南海各方行為宣言」（ＤｏＣ），被視為是北京首度支持南海議題的多邊解決，但無拘束力。正式文件「南海行為準則」的協商延宕多年，迄今未能達成。（編譯高詣軒）