中澳矛盾升級：微信拒絕澳參議院聽證

（德國之聲中文網）中國社交媒體應用——微信在澳大利亞華人中使用廣泛，在兩國復雜的關系中，微信究竟扮演怎樣的角色引起廣泛關注。微信已經多次拒絕出席澳大利亞參議院關於外國通過社交媒體干涉國內政治事務的聽證會。本周二聽證會舉辦的時機正值澳大利亞官方對微信的懷疑態度持續增加之際。

澳大利亞自由黨參議員帕特森（James Paterson）發信聲稱，微信已多次拒絕在澳大利亞參議院外國干涉社交媒體專門委員會的聽證會上露面。他向微信的總部所在地深圳的騰訊公司領導層表示，如果微信繼續拒絕公開向議會陳述其立場，委員會可能會對其產生負面觀感。在信中他寫道：“一些在委員會前作證的專家認為，應該考慮禁用微信，以保護澳大利亞用戶的自由不受侵犯。如果微信繼續拒絕出席委員會，我們將不可避免地對您是否願意與澳大利亞法律合作得出結論，並做出相應的建議。”

帕特森表示：“我了解在澳大利亞，微信大約有一百萬用戶，我承認它對於有中國血統的澳大利亞人來說是一種必要的通訊工具。但是，委員會收到了令人信服的證據，微信是中國共產黨的‘敘事機器’，我們聽到了一些令人不安的指控，即微信已經被用來恐嚇和騷擾在海外的中國澳大利亞人權活動家及其家人，以抑制他們的言論自由。”

微信在澳洲：爭議與影響力

香港《南華早報》報道稱，微信不在澳洲設有常駐員工，因此澳大利亞議會無法強制來自騰訊總部所在地深圳的高管出席聽證會。但微信方面表示，“微信在所有市場均嚴格遵守法規。我們期待繼續與澳洲的利益相關者進行對話。”

《南華早報》在報道中指出：微信在澳大利亞的影響力和作用引起了人們的關注。悉尼Lowy研究所今年4月的一項調查顯示，微信是澳大利亞人每日使用的第三大社交媒體平台，僅次於YouTube和Facebook。有76%的華裔澳洲人表示，他們每天都使用微信，該應用已成為華人澳洲人獲取新聞的主要來源。

然而，微信作為新聞和觀點文章的平台，已引起澳大利亞政界的警覺。莫裡森執政期間，北京和堪培拉關系的惡化，微信面臨著因國家安全問題被封禁的呼聲。此外，微信並非唯一在澳洲引發擔憂的中國應用。今年4月，澳大利亞宣布將從所有聯邦政府所有設備中移除TikTok。如今，同時在澳大利亞被外國通過社交媒體干涉國內政治事務聽證會傳訊的社交媒體公司還包括推特和領英。

約翰霍普金斯大學的講師卡普蘭(Seth Kaplan)在四月份向澳洲的相關委員會表示，盡管大家都在關注視頻分享應用TikTok，但微信對澳大利亞國家安全的威脅更為深遠。

微信站不住腳的反駁

據《悉尼先驅晨報》報道，微信對此辯解稱，該應用是為中國境外的用戶設計的，不受中國法律的管轄。在此騰訊所指的是微信海外版“WeChat”。騰訊之前表示，微信允許用戶進行私人交流，不會向用戶推送任何內容，騰訊對用戶看到的內容沒有編輯控制權。

但事實卻並非如此。微信多年來一直能夠精准的控制什麼樣的用戶能夠發送或接受哪些內容。比如要是用微信傳送中國當局不願意看到的禁書，發出的用戶可以看到PDF文檔順利發出，但接收方卻看不到任何文檔。雙方也不會收到任何信息傳輸有誤的提示。同時如果發表一些含有包括“四通橋”、“八九六四”等敏感詞的聊天消息或多媒體內容，也會面臨類似的問題。敏感詞的範圍，會根據中國境內目前宣傳和審查系統的需求不斷變化。

不過，《悉尼先驅晨報》也指出：有兩位澳洲學者在一份提交給調查委員會的文件中表示，禁止微信可能會對該國龐大且日益增長的中文社區造成“情感、心理和實際上的傷害”。

總的來說，微信已經在全球範圍內吸引了12.5億的月活躍用戶，其中大部分位於中國，微信在全球華人社區中的影響力不容忽視。今年８月１日，澳大利亞的相關委員會將向政府提交政策建議。

（《南華早報》、《悉尼先驅晨報》等）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】