峰會前 厄多安同意瑞典進北約

北約峰會十一日起在立陶宛首都維爾紐斯登場，十日就傳出土耳其同意讓瑞典加入的消息。北約對於入會採共識決，必須卅一國都同意。峰會接下來的焦點將轉向如何處理烏克蘭入會的問題。

該協議在峰會前最後幾個小時達成，料將使北約得以在橫跨波羅的海一千多英里的領土上進行擴張，並改變北歐的力量平衡，對該地區的俄羅斯軍艦和飛機形成一個潛在的圍堵點。

瑞典為北約帶來的助力 製表／周辰陽

北約秘書長史托騰柏格說，土耳其總統厄多安同意「盡快」將瑞典入盟事宜提交土耳其國會。厄多安阻止瑞典加入北約已有一年多，但在峰會前的數小時會議後，他告訴北約官員將不再反對。

史托騰柏格表示：「完成瑞典加入北約是歷史性一步，在這個關鍵時刻將有利於北約盟國的安全。它將使我們變得更強大、更安全」。

厄多安回心轉意的關鍵未明，但他提出重啟土耳其加入歐盟的談判，獲得瑞典支持；白宮國家安全顧問蘇利文十一日表示，總統拜登將與國會協商，推進交付總價二百億美元（約台幣六千三百億元）Ｆ—１６戰機給土耳其的進度。

通過阻撓威脅和強硬的外交手段，厄多安拓展了他和土耳其在北約內部的影響力，利用與北約擴編有關的談判讓西方領導人讓步。

華府智庫布魯金斯研究院的外交政策研究員艾迪塔斯巴斯分析：「厄多安讓拜登按照其條件重塑美國與土耳其的關係，並迫使部分北約成員國放棄孤立土耳其的政策」。

土耳其揚言行使否決權後，瑞典回應以修改憲法，全面修訂反恐法律，取消對土軍售限制，並將一些嫌疑人引渡至土耳其，這些都符合去年北約馬德里峰會上與厄多安達成的協議。

上周，瑞典首次援引本國的新反恐法，判處一名庫德族男子四年半徒刑，因該名男子試圖為庫德族工人黨（ＰＫＫ）籌款。ＰＫＫ是一個幾十年來一直與土耳其有武裝衝突的團體。

此外，烏克蘭也在爭取加入北約，但美國在內的部分盟國持保留態度，拜登明確表示，要等戰事告終再討論。