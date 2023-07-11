9年前靠政變奪權上台 泰國軍系總理帕拉育宣布退出政壇

泰國看守總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）星期二（7月11日）宣佈退出政壇。

帕拉育發佈聲明說：「從現在起，我想退出政壇，並辭去泰國人團結建國黨黨員的職務」。

帕拉育說：「作為總理，我努力保護國家、宗教和君主制，為親愛的人民謀福利……我努力在各個領域加強國家的穩定與和平，克服了國內和國際上的許多障礙。」

將領出身的帕拉育9年前發動政變奪權，但他所屬的政黨在5月14日的國會大選500席只贏得36席，下台成為定局。泰國國會訂於13日選出新總理，目前情勢未明。

【中央社／曼谷11日綜合外電報導】

在2014年軍事政變後開始掌權的泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）今天宣布將退出政壇，但在新政府成立前會繼續擔任看守總理，他並承諾自己只會暫時掌權。

路透社報導，在帕拉育所屬、軍方支持的團結建國黨（United Thai Nation）5月14日敗選後，各界普遍預期帕拉育會做上述宣布。團結建國黨在500席的眾議院只贏得36席。

當過陸軍總司令的帕拉育是堅定保王派，曾領導軍政府直至2019年的選舉，接著國會又選擇由他續任總理4年。但反對者堅稱此結果為內定。

現年69歲的帕拉育否認這項指控，他今天還說，自己已「達成許多成就」。

帕拉育在聲明中表示：「作為總理，我為了親愛人民的福祉，勤勤懇懇保衛國家、宗教、君主制，民眾正逐步獲享成果。」

「我嘗試在所有領域強化這個國家的穩定與和平，並克服國內外許多障礙。」

在他政變後的9年內，帕拉育挺過諸多法庭訴訟、眾議院信任投票、街頭抗議等挑戰。在反對者眼中，帕拉育則是個沒有民眾授權的機會主義者。

泰國新國會準備於13日開會表決新總理人選，但目前結果仍在未定之天。