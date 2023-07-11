北約第32個會員國誕生？土耳其終於開綠燈 瑞典有望加入

經過一連串密切的協商，土耳其終於同意不再杯葛，意味著瑞典將在未來成為北約第32個會員國。在北約秘書長史托騰伯格的斡旋下，土耳其與瑞典在11日北約峰會前一晚展開雙邊會談，土耳其終於結束一年多的杯葛，同意支持瑞典加入北約。尚未行使同意權的匈牙利也表示，不會當最後一個批准的國家，一掃瑞典加入北約的最後障礙。

雙邊會面奏效

根據英國《衛報》報導，北約峰會11日在立陶宛首都維爾紐斯登場，而北約也在峰會前夕傳出好消息。土耳其總統厄多安與瑞典首相克里斯特松在北約秘書長史托騰伯格的邀請下舉行雙邊會談，並達成共識，要讓瑞典順利加入北約。

史托騰伯格在雙邊會談後的記者會高興地宣布，厄多安同意讓瑞典加入北約，並且承諾會盡快將批准書遞交給土耳其國會審查。但瑞典加入北約的時間點仍要看土耳其國會的審查速度，因此北約並未給出明確時間表。根據先前芬蘭加入時的審查速度，土耳其國會用時約2周，因此瑞典最快在8月應就能加入北約。

結束一年的杯葛

《美國之音》指出，土耳其過去就因為瑞典對土耳其認定是恐怖份子的庫德族提供庇護，因此不斷杯葛瑞典入北約案。此外，厄多安甚至突然在啟程前往維爾紐斯的前一刻，表示要用土耳其加入歐盟來交換瑞典加入北約，讓歐盟與北約都十分緊張。

所幸雙邊會談有發揮功效，成功讓土耳其總統厄多安點頭。其他北約盟國領導人如美國總統拜登和英國首相蘇納克也都發文祝賀，並歡迎瑞典即將成為第32個北約會員國。

同時歐盟也承諾，要重新審視與土耳其的關係，儘管仍不願承諾給予會員資格，但對土耳其仍是利多消息。

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