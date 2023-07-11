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北約布防擴及亞洲？南韓盼討論北韓核武問題

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
南韓總統尹錫悅（中）10日宣佈，要在北約峰會上討論如何解決朝核問題。（Photo from @President_KR via Twitter）
南韓總統尹錫悅（中）10日宣佈，要在北約峰會上討論如何解決朝核問題。（Photo from @President_KR via Twitter）

過去負責歐洲防衛事務的北約，現在也要擴及亞洲事務？南韓總統尹錫悅10日表示，他將列席北約峰會，並提出北韓擴張核武的議案，盼與北約各國討論此問題的解方。北約過往雖主要負責歐洲防衛，但近年來也邀請日韓列席，並計畫在日本設立辦事處，有意將集體防衛體系擴大到亞洲。

南韓總統連兩年受邀

根據《美聯社》報導，尹錫悅受訪時表示，他將出席立陶宛首都維爾紐斯舉行的北約峰會，另外還會訪問波蘭。他宣佈將會在北約峰會上提出朝核問題，盼北約各國領袖集思廣益，想出能杜絕北韓核擴張的方案，抑制北韓發展核武的決心。

這是尹錫悅連續兩年受邀列席北約峰會，去年更是北約首度邀請南韓總統列席北約峰會，也顯示南韓面對北韓威脅與美中競爭的局勢。他甚至希望與北約簽訂協議，讓北約與其它區域的合作可以更體制化，在阻止核武擴張與網路安全方面更有嚇阻力。

北韓核威脅日益擴大

北韓從去年至今已經發射超過100枚飛彈，且據南韓估計，北韓已經擁有超過60枚核彈頭，每年還能生產18個，北韓的核威脅恐比過去還要大的情況下，不只對南韓，也會對美國部署在附近的無人機、潛艦造成威脅，美國在4月宣佈於南韓部署核子潛艦，且南韓軍方可與美國共享決策權。

不過北韓過往都宣稱，測試飛彈是為了警告美國與南韓在軍演上針對北韓的行為，且美韓也曾透過軍演對北韓步步進逼。《美聯社》報導擔心，南韓這次在北約峰會中拋出類似「亞洲版北約」的方案，恐會刺激北韓，反而會讓東北亞局勢升溫。

北約往亞洲布防

美國和平研究所》提到，此次峰會包括日本、澳洲與紐西蘭的領導人都獲邀列席北約峰會（這幾國並非北約會員國）。加上北約先前宣佈考慮在日本設立辦事處下，也顯示北約有打算與印太國家加強交流與情報互換的決心。日、韓在美國的介入下，今年也迅速改善因過去殖民歷史而交惡的外交關係。

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