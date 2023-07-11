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亞洲米價飆漲至逾兩年高點 聖嬰現象讓進口商搶囤貨

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
亞洲稻米價格已飆漲至兩年多來最高水準。歐新社
亞洲稻米價格已飆漲至兩年多來最高水準。歐新社

亞洲稻米價格已飆漲至兩年多來最高水準，原因是進口業者擔心聖嬰現象爆發將導致耕地乾枯並損害農作物，因而大肆累積庫存

根據泰國稻米出口協會的數據，做為亞洲地區基準的泰國白米指數（5% Broken）過去四個月已大漲約15%至每噸535美元，是2021年3月初來最高。

根據世界氣象組織（WMO）的說法，聖嬰現象七年來首度在熱帶太平洋地區發展成形，可能為東南亞地區帶來旱災威脅。才在上周，全球均溫連三天創歷史新高，提高氣候變遷步調加速的疑慮。

雖然雨季已為全球最大稻米出口國印度的部分地區稻田帶來舒緩，但第二大稻米出口國泰國的乾旱天候正威脅作物。從2024年初開始，泰國將面臨大範圍的乾旱情勢。泰國政府已經要求農民今年只進行一耕。

進口業者已開始積極庫存稻米。越南預期今年稻米出口量攀抵約十年高點，對菲律賓、中國大陸與印尼買家的出貨激增。

研究業者The Rice Trader創辦人兼執行長茲溫格（Jeremy Zwinger）表示 :「來自印尼與菲律賓的大量購買已把市場推得更高」，不過，「除非氣候或天候改變方向，否則在新的一年或甚至是第4季，轉弱的情況將回歸」。

茲溫格說，全球稻米供給依然格外大量。根據美國農業部的資料，雖然全世界年底庫存量已經連兩年下滑，卻是從歷史高點的水準下滑。

稻米 泰國 庫存

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