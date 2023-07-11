荷蘭總理呂特 宣布退出政壇

荷蘭的聯合政府垮台後，總理呂特（Mark Rutte）十日宣布他將退出政壇，意味這名荷蘭史上在任最久領袖的政治生涯將畫下句點。呂特向國會表示他在九日早上，已決定不再擔任自民黨新任黨魁，「新政府選後宣誓就任的同時，我將會退出政壇」。

自二○一○年，呂特共領導過四屆聯合政府，而由於在移民議題上，政府內部存在難以克服的歧見，他七日已宣布當前的四黨執政聯盟垮台。

呂特原預計十日稍晚將在國會面臨不信任投票，這場投票試圖推翻他看守總理的職位。根據荷蘭媒體，不信任投票若要過關，至少必須得到執政聯盟四個政黨之一的支持。不過據法新社報導，在野黨已於其後取消了對呂特不信任案的動議。

五十六歲的呂特已在去年八月成荷蘭任期最長的領袖，也是當前歐洲執政時間第二長的領袖，僅次於匈牙利總理奧班。目前的執政聯盟是在經歷二七一天破紀錄的協商後，才於去年一月上台，其內部對諸多議題存有根深柢固的歧見。