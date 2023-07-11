聽新聞
test
0:00 / 0:00

荷蘭總理呂特 宣布退出政壇

聯合報／ 國際中心／綜合報導
荷蘭總理呂特（左）十日宣布將退出政壇，圖為呂特在眾議院發表談話後，接受媒體訪問。（法新社）
荷蘭總理呂特（左）十日宣布將退出政壇，圖為呂特在眾議院發表談話後，接受媒體訪問。（法新社）

荷蘭的聯合政府垮台後，總理呂特（Mark Rutte）十日宣布他將退出政壇，意味這名荷蘭史上在任最久領袖的政治生涯將畫下句點。呂特向國會表示他在九日早上，已決定不再擔任自民黨新任黨魁，「新政府選後宣誓就任的同時，我將會退出政壇」。

自二○一○年，呂特共領導過四屆聯合政府，而由於在移民議題上，政府內部存在難以克服的歧見，他七日已宣布當前的四黨執政聯盟垮台。

呂特原預計十日稍晚將在國會面臨不信任投票，這場投票試圖推翻他看守總理的職位。根據荷蘭媒體，不信任投票若要過關，至少必須得到執政聯盟四個政黨之一的支持。不過據法新社報導，在野黨已於其後取消了對呂特不信任案的動議。

五十六歲的呂特已在去年八月成荷蘭任期最長的領袖，也是當前歐洲執政時間第二長的領袖，僅次於匈牙利總理奧班。目前的執政聯盟是在經歷二七一天破紀錄的協商後，才於去年一月上台，其內部對諸多議題存有根深柢固的歧見。

荷蘭 投票

延伸閱讀

荷蘭國會通過二友台動議案 外交部：由衷感謝

荷蘭總理呂特宣布將退出政壇 不再競選第5個任期

地緣政治緊張侷勢加劇 中國大陸晶片設備進口額下滑

合球／世錦賽10月台北開戰 中華隊拚留金盃

相關新聞

烏克蘭入北約 拜登：還不是時候

北約將於十一日和十二日在立陶宛首都維爾紐斯舉行年度高峰會，烏克蘭和部分東歐國家希望北約在這次峰會邀請基輔在俄烏戰爭結束後...

北約設東京辦事處 延到今秋再議

日媒日經亞洲十日報導，北約對是否設立東京辦事處的決定，準備延後至今年秋季或今年底前敲定。北約最初計畫將此事，列入十一日至...

拜登、英王相見歡

十一日北約峰會在立陶宛揭幕，美國總統拜登（右）十日先造訪和美方有「特殊關係」的英國，會晤英王查理三世（左）及首相蘇納克。...

美中競爭 白宮：靠密集外交管控

美國財政部長葉倫九日結束訪問中國大陸行程，白宮國安顧問蘇利文同日說，總統拜登認為，葉倫此行和中方的互動非常重要又具實質性...

控侵犯領空 北韓嗆擊落美軍機

北韓十日指控美軍偵察機侵犯領空，並揚言無法保證類似美軍戰略偵察機被擊落這樣令人震驚的事件，不會發生在北韓東部的日本海上空...

荷蘭總理呂特 宣布退出政壇

荷蘭的聯合政府垮台後，總理呂特（Mark Rutte）十日宣布他將退出政壇，意味這名荷蘭史上在任最久領袖的政治生涯將畫下...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦