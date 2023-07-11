控侵犯領空 北韓嗆擊落美軍機

北韓十日指控美軍偵察機侵犯領空，並揚言無法保證類似美軍戰略偵察機被擊落這樣令人震驚的事件，不會發生在北韓東部的日本海上空。

北韓官媒「朝中社」十日引述其國防部匿名發言人報導，美國的挑釁軍事行動，必將付出代價，正使朝鮮半島距離爆發核衝突更近。平壤雖克制，但侵入領空的外機可能會被擊落。該報導還詳述美軍偵察機的型號，包括RC-135、U-25這兩種偵察機，以及RQ-4B「全球鷹」無人偵察機，出現地點位於朝鮮半島東、西部海域上空。

南韓聯合參謀本部十日予以駁斥，指稱前述說法純屬捏造事實，美軍偵察機在朝鮮半島周邊上空飛行，是一般的偵察活動，沒有侵犯北韓領空。若北韓真的擊落美軍偵察機，南韓軍方將採取必要措施，盟邦持續密切合作監視北韓任何動向。

朝中社前述報導另譴責美國在朝鮮半島近海部署核動力彈道飛彈潛艦之舉，直指美國引進其戰略核資產是對北韓及區域內國家公然的「核訛詐」，嚴重威脅區域和平。

美聯社十日刊登十一日將出席北約高峰會的尹錫悅書面專訪。他強調，清楚表明國際社會阻止北韓核武計畫的決心，比北韓研發核武之願望更強大的時候到了。首爾將在此次峰會中著重國際聯手打擊北韓非法行為的重要性，新的「北約─南韓文件」屆時將生效，將雙方在網路安全等十一個領域的合作制度化。

尹錫悅說，他將在該峰會場邊分別和美國總統拜登及日本首相岸田文雄舉行雙邊會談。