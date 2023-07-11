烏克蘭希望北約峰會上收到入盟邀請

北約峰會前夕，烏克蘭外長庫列巴表示，北約31個成員國經過充分討論達成一致，向該國提供一個簡化的入盟程序，該程序包括擯棄2008年為烏克蘭制定的「加入成員行動計劃」（Membership Action Plan)。庫列巴在推特表示，「我歡迎這項盼望已久的決定，它將縮短我們通向北約的道路。」

「加入成員行動計劃」要求基輔在得到加入北約的邀請前達到各類標准。

據《圖片報》報導，直到上周末，法國、英國和波蘭等國主張一旦同俄羅斯實現停火，便向烏克蘭發出入盟的邀請，但德國和美國反對這一主張。柏林和華盛頓支持貫徹當年為烏克蘭制定的「加入成員行動計劃」。而美國在周末突然宣布有條件放棄堅持「加入成員行動計劃」，一名外交官稱，向烏克蘭提供類似於芬蘭模式，即一旦戰事結束，烏克蘭在數月之內迅速加入北約。目前，柏林政府不願給人留下向烏克蘭提供「入盟超速道」的印象，還在尋求找到一個折中方案。

庫列巴則希望在維爾紐斯峰會上收到正式的入盟邀請。但北約是否走出這一步尤其值得關注。北約秘書長斯托滕貝格說，北約內部對此存有分歧。德國聯邦政府認為，向烏克蘭發出入盟邀請以開啟具體的入盟程序，「目前時機尚未成熟」。德國作為第二大支援烏克蘭的國家，願意在目前的情況下繼續向基輔提供軍援和經濟援助。

據各方報導，北約峰會前夕，北約各國的代表就峰會閉幕聲明舉行了多日談判，圍繞的焦點是，怎樣向烏克蘭敞開北約的大門？

埃爾多安：讓我們做個交易吧

本次北約維爾紐斯峰會也將對瑞典入盟做進一步推動。土耳其總統埃爾多安表示可以同意瑞典加入北約，但同時歐盟必須重啟土耳其入盟程序，並享受近乎歐盟成員國的資格。

埃爾多安周一（7月10日）在伊斯坦布爾說，他的這項建議將會在周二、周三舉行的北約峰會上正式提出。他說，期待歐盟掃清土耳其入盟道路上的障礙，而只有這樣，土耳其也會鋪平瑞典加入北約的道路。包括德國在內的國家對土耳其的表態持積極態度。

表面上，土耳其仍然是加入歐盟候選國，但實際上，土耳其入盟程序多年以來處在封凍狀態，埃爾多安似乎對向歐洲靠攏也沒有很大興趣。

加入北約組織需要全部成員國通過，土耳其因此掌握著至關重要的否決權，因為安卡拉的反對，瑞典本來與芬蘭一同入盟的願望未能實現，芬蘭先行了一步，今年4月4日正式加入北約組織，成為其第31個會員國。土耳其認為，瑞典收留了大批包括庫爾德工人黨在內的流亡海外的極端組織，要求瑞典在打擊恐怖極端分子方面給予更多配合。瑞典最高法院今年6月做出裁決，向安卡拉引渡一名庫爾德人並不違憲。

北約秘書長斯托滕貝格已在多個場合說，期待在維爾紐斯峰會上歡迎瑞典成為第32個會員國，為此，他堅持調停到最後一刻，在立陶宛為埃爾多安同瑞典新首相克裡斯特松（Ulf Kristersson）安排了直接會晤。

去年夏天，安卡拉在馬德裡峰會上原則上已同意瑞典加入北約，但土耳其議會沒有通過該決議。目前，還有匈牙利議會也尚未對瑞典加入北約舉行表決。

(綜合報導)

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