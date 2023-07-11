北約設東京辦事處 延到今秋再議

日媒日經亞洲十日報導，北約對是否設立東京辦事處的決定，準備延後至今年秋季或今年底前敲定。北約最初計畫將此事，列入十一日至十二日年度高峰會時待通過的文件。但因法國有異議，在該集體防禦組織採共識決下，這次似乎不太可能獲准。

設東京辦事處的提案先由北約秘書長史托騰柏格拋出。以美國為首的北約欲在其亞洲夥伴國日本建置一個聯絡據點，並深化與南韓、澳洲及紐西蘭等亞太地區民主國家在安全領域的合作。

北約現有卅一個會員國，該報導認為，各國對中國大陸的立場有所不同。其中部分成員國領袖，例如史托騰柏格及美國總統拜登，均視抗中對其安全至關重要。如此對北京的擔憂正促使北約增加和美國盟邦日本及南韓的合作。

不過，法國等若干成員國則重視與中國的經貿關係，不願因此惹惱擁有十四億人口龐大市場的中國。北京亦強烈反對北約欲設東京辦事處的構想。

涉入和北約秘書處協商此事的一位外交消息人士說，法國總統馬克宏對北約在法國以外的地方設辦事處的想法感到不快。眾所周知他主張法國在安全及經濟層面要戰略自主。

這次北約峰會的議程緊湊，包括瑞典入會卡關的談判、創建一個長期支持烏克蘭的架構，以及延長史托騰柏格的任期一年到明年十月一日。知悉北約設東京辦事處相關協商的消息人士說，此事雖列入峰會的議程項目，但優先順序較低，很可能被延後到今秋或更晚。

惟法國與其他會員國仍共享對亞太地區的重視。對此，一位北約的東歐成員國國防部長提到，根據他們聽到的消息，結論是北約不能在亞洲缺席，日本是該組織設立據點的唯一選項。