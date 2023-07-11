烏克蘭入北約 拜登：還不是時候

北約將於十一日和十二日在立陶宛首都維爾紐斯舉行年度高峰會，烏克蘭和部分東歐國家希望北約在這次峰會邀請基輔在俄烏戰爭結束後加入，或至少提出讓烏克蘭入會的路線圖。但美國總統拜登接受有線電視新聞網（CNN）專訪表示，烏克蘭還沒準備好加入北約，俄烏戰爭必須先結束，北約才能考慮把烏克蘭納為成員國。

拜登在出訪歐洲前接受CNN專訪時說，此刻正處於戰爭期間，他不認為北約內部現在對於是否把烏克蘭納入這個家庭達成一致意見。

根據北約憲章第五條，北約盟國承諾捍衛任何遭攻擊的成員國。拜登指出，現在讓烏克蘭加入北約，將意味北約會與俄羅斯開戰。

拜登說，「你知道，我是當真的，我們對北約的每一寸領土做過承諾。無論如何，這是我們所有成員國的承諾，如果戰爭繼續打下去，那麼我們全部投入戰爭，在這種情況下，我們會與俄國作戰」。

拜登還說，「我認為我們必須為烏克蘭找到一條合理的道路，使烏克蘭有資格加入北約，但我認為現在就投票表決還太早，因為烏克蘭還必須達到其他條件，包括民主化和其他議題」。

拜登表示，雖然現在討論烏克蘭即將加入北約還太早，但美國及北約盟邦會繼續向烏克蘭總統澤倫斯基和烏軍提供結束戰爭所需的安全與武器。

德國總理蕭茲六月已表明，德國反對讓烏克蘭迅速加入北約。路透引述德國官員報導，將在北約峰會宣布援助烏克蘭軍備，但德國認為目前並非邀請烏克蘭加入北約的適當時機。

北約二○○八年曾發表聲明指稱，烏克蘭最終將加入北約，但始終沒有提出明確的加盟路線圖，維持戰略模糊。烏克蘭現在要求北約發出明確的入盟邀請，澤倫斯基已獲邀參加北約峰會，他希望北約找出適當的字眼，邀請烏克蘭加盟。

另外，白宮表示，拜登與土耳其總統厄多安九日通電話時，拜登明言希望看到瑞典「盡快」加入北約，成為第卅二個成員國。隨拜登飛往英國倫敦的白宮國安顧問蘇利文在空軍一號上對「美國之音」說，「我無法描述瑞典距離入會有多接近或差多遠」。厄多安十日稍晚可望在維爾紐斯會晤瑞典總理克里斯特森。

土耳其視庫德族武裝組織為恐怖分子，不滿瑞典對該組織過於寬容。瑞典為此推出新反恐法。土耳其總統府九日表示，厄多安在電話中對拜登說，瑞典已朝對的方向採取步驟，但該法未發揮作用。他十日將安卡拉同意瑞典加盟北約，與卡關已久的土耳其加入歐盟掛鉤，亦即將兩者當交換。瑞典外長比爾史特龍則樂觀以對，他認為入會是何時、而非會不會的問題。