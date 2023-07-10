快訊

比ChatGPT還快！Threads發布僅5天用戶就破億 大部分歸功於「它」

與Joeman近3年情斷 妮婭親揭分手原因：不再耽誤彼此

多少俄軍命喪烏國戰場？獨立俄媒統計曝真相：快5萬

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
一名在烏克蘭札波羅熱地區前線作戰的烏國士兵，攝於6月24日，資料照片。美聯社
一名在烏克蘭札波羅熱地區前線作戰的烏國士兵，攝於6月24日，資料照片。美聯社

有多少俄國軍人在俄烏戰場中喪命？這一向是莫斯科祕而不宣的機密，然而兩家俄國獨立媒體協手德國杜秉根大學（Tübingen University）數據科學家柯巴柯（Dmitry Kobak），透過俄國遺產繼承資料和官方死亡率數據推導出：已有近5萬俄國男性在烏國戰場殞命。

美聯社報導，俄國獨立媒體Mediazona和美杜莎（Meduza）與專家合作，藉由超額死亡（excess mortality）的概念推算戰場死者人數，即透過繼承紀錄和死亡率資料，估計在去年2月至今年5月，未滿50歲俄國男性死亡人數比起正常多了多少。

為了得出詳實數據，兩家媒體的記者取得了向俄國政府提報的財產繼承案件紀錄，資料來源為俄國「全國遺產登記處」（National Probate Registry），內含2014年至2023年5月超過1100萬人死亡的相關資訊。

分析結果則指出在2022年，15歲至49歲的男性中，遺產案件較預期值超過2.5萬，時至今年5月底時，數字則已來到4.7萬。

美聯社指出，俄、烏皆未對軍員折損提供即時資料，並各自試圖放大對方的傷亡情形；俄國公開承認喪生的軍員數只約6000人。俄國獨立記者和倡議者表示，有關軍事折損的報導一向被壓抑，記錄死者因而成為反抗之舉；這恐會引來騷擾或潛在追訴。

遺產 死亡率

延伸閱讀

俄政府執迷隱瞞…開打16個月 俄獨立媒體調查：俄軍已陣亡近5萬人

震驚且毫無準備 英國防部分析俄官媒對瓦格納兵變3階段反應

瓦格納兵變5日後 克宮曝普里格津曾與普亭展開3小時會談

瓦格納兵變後首露面 俄參謀總長現身國防部影片

相關新聞

自民黨安倍派缺龍頭 代理會長反對5人領導體制

日本自民黨最大派閥安倍派在前首相安倍晉三去年7月遇刺身亡後，暫由眾議員下村博文、鹽谷立擔任代理會長及5名國會議員（5人眾...

多少俄軍命喪烏國戰場？獨立俄媒統計曝真相：快5萬

有多少俄國軍人在俄烏戰場中喪命？這一向是莫斯科祕而不宣的機密，然而兩家俄國獨立媒體協手德國杜秉根大學（Tübingen ...

厄多安改口支持瑞典加入北約 以換取歐盟重啟談判

土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）今天宣布，如果歐洲聯盟（EU）同意與安卡拉恢復停滯已久的入盟...

推進大西洋宣言 英美擬10月首度舉行高階會談

英國首相府一名發言人表示，首相蘇納克今天與美國總統拜登會晤，雙方達成共識，為推進6月簽署的「大西洋宣言」（Atlanti...

北約峰會前…拜登赴唐寧街會蘇納克 聚焦北約事務、英美關係

北約峰會明天在立陶宛登場，美國總統拜登今天先與英國首相蘇納克會晤，預料聚焦烏克蘭安全保障、瑞典入會、強化北約東翼等峰會重...

陸擬在北極海大量設水下聽音器 是科學研究還是軍事行動？

中國計畫在北極海大規模設置水下聲音監測裝置，此偵測系統所收集的聲學資訊用途很廣，包括冰下通訊、導航、定位、目標偵測及海洋環境參數的重建，甚至有助於中國海軍的活動，此舉勢必會使北極各強權間原已十分緊張的關係更緊張。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦