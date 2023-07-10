多少俄軍命喪烏國戰場？獨立俄媒統計曝真相：快5萬

有多少俄國軍人在俄烏戰場中喪命？這一向是莫斯科祕而不宣的機密，然而兩家俄國獨立媒體協手德國杜秉根大學（Tübingen University）數據科學家柯巴柯（Dmitry Kobak），透過俄國遺產繼承資料和官方死亡率數據推導出：已有近5萬俄國男性在烏國戰場殞命。

美聯社報導，俄國獨立媒體Mediazona和美杜莎（Meduza）與專家合作，藉由超額死亡（excess mortality）的概念推算戰場死者人數，即透過繼承紀錄和死亡率資料，估計在去年2月至今年5月，未滿50歲俄國男性死亡人數比起正常多了多少。

為了得出詳實數據，兩家媒體的記者取得了向俄國政府提報的財產繼承案件紀錄，資料來源為俄國「全國遺產登記處」（National Probate Registry），內含2014年至2023年5月超過1100萬人死亡的相關資訊。

分析結果則指出在2022年，15歲至49歲的男性中，遺產案件較預期值超過2.5萬，時至今年5月底時，數字則已來到4.7萬。

美聯社指出，俄、烏皆未對軍員折損提供即時資料，並各自試圖放大對方的傷亡情形；俄國公開承認喪生的軍員數只約6000人。俄國獨立記者和倡議者表示，有關軍事折損的報導一向被壓抑，記錄死者因而成為反抗之舉；這恐會引來騷擾或潛在追訴。