譴責美國派「間諜飛機」侵入領空 北韓威脅：無法保證不擊落美偵察機

北韓在周一（7月10日）指責美國派間諜飛機侵入其領空，並抨擊美國在朝鮮半島附近部署核導彈潛艇的計劃。

北韓聲稱美國一再挑釁，並警告說，儘管平壤保持克制，但仍將擊落此類偵察飛行。北韓國防部發言人在一份聲明中表示，美國「多次」實施的「挑釁性」軍事行動正在使朝鮮半島更接近核沖突。

朝中社援引該發言人的聲明稱，「誰也不能保證朝鮮東海不會發生美國空軍戰略偵察機被擊落這樣的沖擊性事件」。

美國軍方沒有立即做出回應，而南韓則駁斥北韓稱美軍侵犯領空的說法不實。南韓稱，美國在朝鮮半島周圍進行例行偵察飛行。

「如果出現意外局面……美國將要負全責」

平壤譴責美國計劃在朝鮮半島周圍部署戰略核資產，稱這是針對朝鮮的「最毫不掩飾的核訛詐」，對該地區的和平與安全構成嚴重威脅。

今年4月，美國宣布計劃向南韓港口派遣一艘美國海軍核彈道導彈潛艇，這是自20世紀80年代以來進行的首次此類訪問，但並未給出訪問時間表。

朝中社稱：「美國今後的行動將決定朝鮮半島是否會出現沒人想要看到的極端局勢，如果出現意外局面……美國將要負全責。」

平壤談到了過去擊落美國飛機的事件，並警告美國將為其「瘋狂上演」的空中間諜活動付出代價。

（法新社、路透社）

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