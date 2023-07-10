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北約峰會在即 中國、烏克蘭成焦點

德國之聲／ 德國之聲

為準備將於本週二（7月11日）於立陶宛召開的峰會，美國總統拜登（Joe Biden）週日（9日）抵達倫敦，展開了他的歐洲三國之行。

拜登定於10日在唐寧街10號會見英國首相蘇納克（Rishi Sunak），隨後前往溫莎城堡拜訪查爾斯國王（Charles III）、預計談及氣候倡議等議題。當晚，拜登將前往立陶宛首都維爾紐斯，於11日至12日間，與北約領導人舉行會談。之後，拜登將前往北約最新的成員國芬蘭。

本次的北約峰會，北約預計重申對基輔的支持，並商討瑞典加入該聯盟的申請。其中，瑞典加入北約的申請持續遭土耳其阻撓。

拜登：烏克蘭尚未準備好加入北約

拜登在9日播出的採訪中告訴美國有線電視新聞網（CNN），他雖希望北約領導人「能為烏克蘭獲得加入北的資格，鋪一條合理的道路」，但他仍對烏克蘭加入北約的可能性持疑。他說：「我認為它還沒有準備好加入北約。」

拜登表示，欲加入該軍事聯盟的國家必須「滿足民主化等一系列其他議題的所有條件」，而現在讓烏克蘭入盟將意味著「與俄羅斯開戰」。他認為，「在戰爭期間，北約目前對是否將烏克蘭納入北約大家庭一事，意見尚未達成一致」。多家媒體指出，拜登此言暗示烏克蘭須待戰後才能加入北約。

拜登表示，儘管烏克蘭加入北約還「需要一段時間」，但在那之前，華盛頓可以向基輔提供類似美方給予以色列的安全支持，包含提供武器並協助他們擁有自衛能力。

美國國會研究服務處最近的一份報告顯示，二戰以來，以色列是世界上獲得美國最多支持的國家。

峰會將關注中國在印太影響力

日本首相岸田文雄亦將參與本次峰會。日本內閣官房長官松野博一7日表示，岸田將藉此機會強調「印太地區和歐洲的安全密不可分」，北約因而須加強在印太的參與，並與日本深化關係。然而，在「如何應對中國在印太影響力」一事上，北約內部仍存在分歧。

彭博社引述1位歐洲高級外交官說法報導，北約盟國正在商議可能與4個印太國家一同發表聲明，以深化雙方合作。

然而，對於北約是否應將其活動範圍留在「自北歐延伸到南歐、從大西洋海岸線延伸到土耳其東部」的區域之內，成員國間存在一些概念上的分歧。這位不願透露姓名的外交官表示，部分成員希望北約對這類影響聯盟安全的問題，採取更廣泛、不具針對性的做法。

中國國家主席習近平自俄烏戰爭開打以來，遲未譴責俄國總統普京（Vladimir Putin），遭北約批評中俄的夥伴關係是對國際秩序的侮辱，並表示中國對該聯盟構成了「系統性挑戰」。北約近期持續與美國在該地區最親密的盟友們加深關係；華盛頓也持續尋求在印太地區建立各種多邊機制，關切中國影響力的擴張。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）6月亦曾表示 ：「亞洲發生的事情對歐洲很重要，歐洲發生的事情對亞洲也很重要。」為加強北約與亞洲的聯繫，斯托爾滕貝格1月曾訪問日韓，並稱日本是北約最「密切、有力的夥伴」。

然而，今年5月傳出北約將在日本開設首個亞洲辦事處時，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）曾提出異議，認為任何擴大北約範圍的嘗試都將是一大錯誤。

對於北約東擴、在印太地區活動的可能性，北京亦表示反對，並稱西方此舉意在遏制中國崛起。6月，中國外交部發言人汪文斌曾稱，印太地區的多數國家都不歡迎北約東擴至亞洲。

中國：立陶宛曝北約對華「禍心」

在峰會前1週左右，立陶宛公布了一份「印太戰略」，其中強調與台灣發展經貿關係是該國的戰略重點之一，並稱反對以「武力或脅迫來改變台海現狀」。《日經亞洲》報導指，在這份16頁的文件中，立國18度提及中國、16次提及台灣。

本月7日，中國官媒《環球時報》發表的社論中，提及立陶宛此舉是「效仿美國」，並稱北約針對中國的挑釁惡意，在立陶宛峰會前就已暴露，呼籲中國人民須對此保持警惕。

該評論稱，這是立台互設代表處、導致立中關係急劇惡化後，立陶宛又一次展現「嘴硬」及「狂妄」，背後必定有人撐腰；而立陶宛面對俄國「嚇破了膽」，美國和北約宛如「溺水者緊緊抓住的木頭」。

該評論更稱，今年的北約峰會是「華盛頓拉攏的反華小團體」對亞太事務衝動干涉的「公開表演」，也預示著北約在加大對俄施壓的同時，加速向亞太地區擴張的下一步行動，此次維爾紐斯峰會或將成為一個「分水嶺」時刻。

評論指，日、韓、澳、新西蘭4國作為北約的「全球合作夥伴」，將連續第2年出席峰會，北約與此4國的加強合作的計畫，明顯「衝著中國而來」；立陶宛宣布印太戰略的同日，英國和波蘭也簽署了「2030年戰略夥伴聯合宣言」，也提及「台海和平穩定重要性，並宣示反對片面改變現狀、將共同維護印太區域自由開放。《環球時報》認為，這些跡象表明北約成員國在台灣議題上協調了立場，試圖在國際輿論上「對中國形成圍攻之勢」。

（綜合報導）

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