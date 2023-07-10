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美德反對現在邀請烏克蘭戰後加入北約 拜登：戰爭結束後再考慮

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
美國總統拜登訪問歐洲前接受CNN專訪表示，烏克蘭還沒準備好加入北約。圖為拜登(左)9日抵達英國。美聯社
美國總統拜登訪問歐洲前接受CNN專訪表示，烏克蘭還沒準備好加入北約。圖為拜登(左)9日抵達英國。美聯社

英國金融時報和CNN報導，北約將於11日和12日在立陶宛首都維爾紐斯舉行年度高峰會，美國和德國受到其他北約盟邦的壓力，希望兩國同意邀請烏克蘭在戰爭結束後加入北約，但兩國抗拒壓力，美國總統拜登行前接受CNN專訪表示，烏克蘭還沒準備好加入北約。

金融時報報導，美國和德國同意的會後聲明，未全力支持烏克蘭加入北約的路線圖，更不用說同意烏克蘭東歐盟友的要求，邀請烏克蘭在戰爭結束後加入北約。

一些官員告訴金融時報，北約其他會員國未預料到美國與德國的保守立場。美國和德國憂心北約被捲入俄烏戰爭

拜登在動身訪問歐洲前接受CNN主持人札卡利亞(Fareed Zakaria)專訪時說，烏克蘭還沒準備好加入北約，俄烏戰爭得先結束，北約才能考慮讓烏克蘭加入。

拜登表示，雖然現在討論烏克蘭即將加入北約還太早，但美國及北約盟邦會繼續向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和他的軍隊提供結束戰爭所需的安全與武器。

拜登說：「此刻正處於戰爭期間，我不認為北約內部現在對於是否把烏克蘭納入這個家庭達成一致意見。」

他說，「如果這樣做，你知道，我是當真的，我們對北約的每一寸領土做過承諾。無論如何，這是我們所有成員國的承諾，如果戰爭繼續打下去，那麼我們全部投入戰爭，在這種情況下，我們會與俄國作戰」。根據北約憲章第5條，北約盟國承諾捍衛任何遭到攻擊的成員國。

拜登說，「我認為我們必須為烏克蘭找到一條合理的道路，使烏國有資格加入北約，但我認為現在就投票表決還太早，因為烏克蘭還必須達到其他條件，包括民主化和其他議題」。

北約在2008年曾發表聲明表示，烏克蘭最終將加入北約，但始終沒有提出明確的加盟路線圖，維持「戰略模糊」。烏克蘭現在要求北約不再模糊不清，呼籲對基輔發出明確的入盟邀請。澤倫斯基已獲邀參加北約年度高峰會，他曾揚言，如果北約沒有顯示將對2008年的聲明有具體進展，僅說烏克蘭「將成為會員國」，他將拒絕出席峰會。

澤倫斯基9日受訪表示，「這關係政治意志，找出適當的字眼，邀請烏克蘭加盟」。

北約 烏克蘭 俄烏戰爭

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