拜登將赴立陶宛 倡北約團結抗俄

美國總統拜登九日已飛抵英國，本周還將赴立陶宛首都維爾紐斯出席年度北約高峰會。本次峰會主軸在於各成員國團結支持烏克蘭抗俄、反攻收復俄占區，以及是否同意基輔加入北約與北歐瑞典入會卡關等議題。

拜登在英國將會晤首相蘇納克及英國國王查理三世。美聯社九日報導，拜登將分別與兩人商討俄烏戰爭及全球環境、氣候議題。這是拜登自已故英國女王伊莉莎白二世去年九月的葬禮以來，首度在溫莎城堡會見查理三世。儘管此行並非國是訪問，不會有全套的軍禮及宮廷宴會，但英方仍將凸顯英美的跨大西洋「特殊關係」。

美國國安顧問蘇利文說，拜登此行將展現其在世界舞台上的領導力。除訪問英國和立陶宛，他最後將赴芬蘭赫爾辛基，出席美國和北歐國家領袖峰會。而美國總統上次造訪赫爾辛基，已是五年前的川普。

至於烏克蘭入會議題，北約領袖其實早在二○○八年就說過，烏克蘭最終將加盟，但至今經過二○一四年俄羅斯兼併克里米亞、去年俄烏戰爭爆發，仍未設定一個入會的路線圖。德國之聲九日引述烏克蘭駐德大使馬克耶夫報導，基輔想要的是北約不再模糊不清，並呼籲此一集體防禦組織對基輔發出明確的入會邀請與方向。

馬克耶夫強調，若烏克蘭早就入會，那克里米亞遭兼併、烏東頓巴斯戰爭和去年二月以來的俄國侵烏，勢必不會發生。

烏克蘭鄰國波蘭的總統杜達九日訪烏，他強調必須與烏克蘭團結一心。杜達在訪視烏西城市盧茨克時在社群媒體上寫道，團結使我們更強大。兩位領袖共同哀悼二戰時烏克蘭民族主義分子殺害波蘭人的「沃里尼亞大屠殺」八十周年。波蘭是最力挺烏克蘭的北約國家之一，曾表明盼其他北約成員國提供烏克蘭安全保證。

另外，連接克里米亞半島和俄本土的克里米亞大橋去年遇襲後嚴重受損，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾八日終於承認是烏方所為，藉此紀念俄烏戰爭進入第五百天。馬里亞爾在Telegram寫道，攻擊克赤海峽大橋旨在切斷俄方對克里米亞的後勤補給線。澤倫斯基顧問波多利雅科等高官過去未坦承犯案，但暗示過是其所為。