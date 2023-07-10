聚焦歐美或轉向亞太 北約現分歧

北約（ＮＡＴＯ）年度高峰會十一日至十二日在立陶宛召開，考驗該集體防禦組織的團結。華爾街日報八日報導，由於北約宗旨已從嚇阻蘇聯、俄對歐動武，新增遏止中國大陸在全球的企圖心，使部分成員國對任務變更感到擔憂，以及引發北京不滿認為煽動對立，導致北約內部緊張。

北約領袖指稱，中國主張控制南海、核武庫存愈來愈多而且網路戰力愈來愈強，使歐洲、北美及亞洲國家甚感擔憂。北約祕書長史托騰柏格說，北約現在、未來都是北美及歐洲地區的同盟，但鑑於該地區面臨全球性威脅，北約必須與全球夥伴共同因應。

北約對中國的關切已快速增加，二○一九年在其成員國領袖聲明中才首次表達擔心，去年發表的北約「戰略概念」就表明，中國的企圖心、經濟脅迫政策和擴充軍力，挑戰北約利益、安全及價值。儘管北約國家普遍擔心中國的行為，但也關切該組織扮演的角色擴大，尤其值此俄烏戰爭已消耗北約盟國的軍事資源之際。

北約大國法國的總統馬克宏一直最直言不諱質疑北約在亞洲扮演的角色。他五月在一場安全會議中指出，北約擴大其範圍和地緣，將鑄成大錯。法國總統府艾里賽宮消息人士七日說，北約的Ｎ與Ａ代表北大西洋，基於北約盟約第六條，法方原則上無法支持北約在日本東京開設辦公室。

近幾年來，英國和若干北約國家皆派軍艦赴亞太地區參加軍演，但外交人員表示，有些北約國家針對未聚焦俄國，還挑起與中國的緊張感到戒慎恐懼。分析家認為，北約的歐洲成員國大多海軍能力有限，這代表他們不太可能在亞太地區建立海權。英國雖已承諾於二○二五年派一支航空母艦打擊群開赴該地區，但之後即無下文。

美聯社九日引述美軍三星退將、前美國駐北約大使魯特報導，任何裂痕、分歧與缺乏團結，都會給予和北約對抗的任何國家或集團可乘之機。

這次峰會新增在諸如海上和網路安全等領域合作，還有中國挑戰等議程。另外，澳洲、紐西蘭、南韓及日本這四個北約夥伴國「亞太四國」（ＡＰ４）的領袖，也將連兩年參加北約年度峰會。

日本內閣官房長官松野博一說，首相岸田文雄對日本與北約建立更緊密關係極為重視。南韓總統尹錫悅預定十日至十五先後訪問立陶宛和波蘭，將分別和十幾國領袖雙邊會談。此次峰會預料將發表一項北約和ＡＰ４的聯合聲明，確認北約將進一步參與亞太事務。