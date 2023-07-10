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對抗北約 中俄強化上合組織

聯合報／ 編譯陳曉慈／綜合報導

中國大陸與俄羅斯正尋求強化上海合作組織（上合組織），向被西方制裁的國家伸手，提供現有秩序以外的替代選項。香港南華早報九日報導，儘管該組織成立之初側重安全合作，但俄烏戰爭的態勢與影響，已增強該組織在經濟上扮演的角色。

英國智庫「海外發展研究所」（ＯＤＩ）分析，伊朗今年加入上合、白俄羅斯可望明年入會，都是上合組織在向世人發出以下訊息，亦即為歐亞進一步整合以及反制西方秩序提供替代方案。該組織愈來愈獲全球的不結盟國家歡迎，在地緣政治上，中俄正尋求藉此和西方打一場持久戰。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院研究員潘睿凡說，俄國上周呼籲深化上合組織合作，正再次向世人展現他們有替代選項。有意思的是，有些國家並未對西方抱持敵意，卻也參與該組織，而且此一趨勢愈來愈顯著，其中最明顯的就是印度及中亞國家。

北京清華大學研究員明竺（Zoon Ahmed Khan）表示，上合組織成員國、甚至所有「全球南方」國家，迄今都受過已開發國家的脅迫政策影響，此共識促成合作的基礎。

潘睿凡說，俄國早期基本上忽視上合組織，加入只是怕中國在其後院擴大影響力。但隨著該組織藉由區域反恐架構等機制強化安全合作，莫斯科已逐漸視該組織為對抗西方的堡壘。

俄羅斯 北京

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