快訊

黃健庭指「沒被國民黨徵召就接不分區」 郭辦打臉：郭台銘只選總統

逾30人去熱炒店「嗑光2桶白飯」酸不補飯 北科大學生狂刷1星負評挨轟

影／NONO爆性騷後神隱 朱海君扛家計今現身壓軸開唱

知名主持人被爆性醜聞 英國文化大臣急找BBC總裁開會

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
一名尚未確認的BBC知名主持人，日前遭英媒爆料曾付費向未成年人換取露骨照片。法新社
一名尚未確認的BBC知名主持人，日前遭英媒爆料曾付費向未成年人換取露骨照片。法新社

英媒「太陽報」日前踢爆一名英國廣播公司（BBC）知名主持人，疑似支付金錢給一名未成年人，換取性方面的露骨相片。對此，英國文化大臣佛雷塞（Lucy Frazer）將於9日稍晚與BBC總裁召開緊急會議。

BBC報導，英國文化媒體暨體育部聲明，相關指控「深深令人憂心」，BBC必須迅速且謹慎周全地調查此事，並通知文化部相關進度。聲明並指，佛雷塞會和BBC總裁戴維（Tim Davie）開會討論。

據太陽報爆料內容，疑似受害未成年人的家屬早在5月就向BBC投訴過。該報稱，因為法律因素，報導沒有指明該名主持人姓名。

其母親宣稱，該名主持人開始付款時，她的孩子才17歲；據稱相關支付的金額高達3.5萬英鎊（約新台幣136萬元），遭該青少年用來養成古柯鹼惡習。

疑似被害者現在是20歲。其母親指控，如果對方持續付錢從事此類交易，她的孩子恐怕「會死掉」。

其母親指稱，有照片顯示該主持人曾坐在家裡的沙發上，身上只穿內褲，「我一眼就認出他（主持人），他身體靠向前，準備看我的小孩為他表演」，據稱是她的孩子與該主持人視訊通話時拍攝。

BBC發言人已表示，該機構非常認真看待所有指控，並有相關程序可以處理；另外，一旦得知經由各報紙揭發的新資訊，也將根據內部程序有所行動。究竟事件真相如何，尚待各界調查。

推特連結：https://twitter.com/TheSun/status/1677777442558156800

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

BBC 英國 未成年

延伸閱讀

第一個加入CPTPP的歐洲國家！英國最快15日簽署協議 本月將正式入會

零百3.8秒不用150萬！MG最強電動車435匹馬力MG4 XPower英國開賣

美擬供烏克蘭「集束彈」 英、加、西、義、紐等盟邦齊聲反對

BBC爆性醜聞？明星主持人被指控付3.5萬英鎊給少女為他拍色情照片

相關新聞

呼籲國際社會「阻止福島核電廠廢水排入海」 北韓怒斥邪惡、反人道

北韓9日呼籲國際社會阻止日本福島核電廠將處理過的廢水排放入海。

日本核處理水每天增加將無處存放 最快8月入海

日本東京電力公司福島第一核電廠「核處理水」排放入海準備已大致底定，面對目前逾千座貯水槽即將在2024年滿溢的時間壓力，日...

身分被鎖定…墨西哥記者失蹤3日後遺體被發現 近23年已150多起

墨西哥市主要媒體「每日新聞報」（La Jornada）指出，在西部納耶瑞州（Nayarit）失蹤的地方記者桑傑士，今天被...

BBC爆性醜聞？明星主持人被指控付3.5萬英鎊給少女為他拍色情照片

英國太陽報報導，英國廣播公司(BBC)一名明星主持人被指控付錢給一名少女為他拍色情照片，時間長達3年，總共付了超過3萬5...

知名主持人被爆性醜聞 英國文化大臣急找BBC總裁開會

英媒「太陽報」日前踢爆一名英國廣播公司（BBC）知名主持人，疑似支付金錢給一名未成年人，換取性方面的露骨相片。對此，英國...

遊客頭頂剝落！東京淺草寺「龍之圖」畫作垂掛半空中 所幸無人受傷

日本朝日電視台報導，東京觀光勝地淺草寺本堂天花板「龍之圖」8日上午在參拜遊客頭頂上剝落，幸無人受傷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦