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法國暴動延燒 政府下令國慶日禁止販售煙火

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
法國非裔青少年奈爾上月27日因拒絕警方攔檢遭擊斃，引發全國暴動。警方2日朝示威群眾施放催淚瓦斯。（法新社）
法國非裔青少年奈爾上月27日因拒絕警方攔檢遭擊斃，引發全國暴動。警方2日朝示威群眾施放催淚瓦斯。（法新社）

法國非裔青少年之死引發全國暴動，法國政府9日在官方公報發布政令，禁止民眾於國慶日（7月14日）持有或運販煙火。

據法新社，政令寫道：「7月14日國慶日期間，為避免公共秩序遭嚴重危害，7月15日（含）前將禁止民眾販售、持有、運送以及使用煙火相關產品。」政令指出，專業人士以及正為慶典籌備煙火演出活動的市政廳不在禁令適用範圍內。

法國總理柏納（Elisabeth Borne）8日向當地媒體「巴黎人報」（Le Parisien）表示，法國政府將於國慶日期間「大規模布署以保護法國」。

法新社引述法國警方數據指稱，6月27日員警擊斃拒絕攔檢的17歲非裔青少年奈爾（Nahel），全國各地爆發示威抗議，已有逾3700人遭遭警方逮捕，其中至少1160人為未成年人。

法國 國慶

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