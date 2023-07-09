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承認「公開的秘密」…烏副防長：去年10月炸毀克里米亞大橋

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
克里米亞大橋去年10月爆炸起火。美聯社
克里米亞大橋去年10月爆炸起火。美聯社

「商業內幕」網站報導，烏克蘭國防部副部長漢娜．馬里亞爾（Hanna Maliar）在8日俄烏開戰500天之際，承認去年10月克里米亞大橋爆炸是烏克蘭軍所為。

馬里亞爾在通訊軟體「紙飛機」（Telegram）一則貼文寫道，克里米亞大橋被鎖定為破壞俄軍補給線的目標，並指出8日是自烏軍「首度襲擊」克里米亞大橋以來第273天，這次襲擊「是為了破壞俄軍後勤補給」。

烏軍去年10月襲擊克里米亞大橋是公開的秘密。紐約時報去年就發表調查報告詳述此事。

俄羅斯總統普亭當時稱這起事件是「恐怖主義行為」。烏克蘭官員先前未公開表明為此事負責，但確實有所暗示。烏克蘭總統澤倫斯基顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）去年10月推文表示：「所有非法的東西必須被摧毀，所有被偷的東西必須歸還烏克蘭」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 克里米亞

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