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員工生活費飆升 日本大企業同意加薪

台灣醒報／ 記者陳奕劭╱台北報導
岸田文雄呼籲企業加薪。(中央社)
岸田文雄呼籲企業加薪。(中央社)

日本也受通貨膨脹之困！過去因為通貨膨脹不明顯，導致日本人薪水也沒調整。但近年由於生活成本持續飆漲，日本首相岸田文雄公開呼籲企業家為員工加薪，今年UNIQLO、Toyota、Honda等巨型企業紛紛響應首相訴求。日本勞動組合總聯合會也表示，企業已在年度勞資談判同意實施30年來最大幅度的加薪。

日本也受通膨所擾

根據《BBC》報導，近幾月來，隨著疫情解封加上烏俄戰爭推高小麥、石油等關鍵原物料商品價格，導致全球消費成本飆升。日本民眾所需的生活日用品也隨著日幣貶值變得更貴。根據日本官方統計，5月核心消費者物價指數已上漲3.5%。

隨著生活成本持續攀升，日本首相岸田文雄呼籲企業家採取行動，今年UNIQLO、Toyota、Honda等大型企業響應首相訴求，表態將為員工加薪。日本勞動組合總聯合會也在稍早表示，企業已在年度勞資談判同意實施30年來最大幅度的加薪。根據日本官方統計，日本勞工與去年同期相比，薪水上漲1.8%，為28年以來最大增幅。但受到通貨膨脹影響，日本勞工的實質購買力卻是下降的。

央行寬鬆政策不變

根據《路透社》報導，由於日本勞工5月份薪資成長是28年以來最快，導致日本央行一貫施行的貨幣寬鬆政策掀起討論。日本央行行長植田和男表示，他會將薪水調漲視為調整政策的關鍵指標。經濟學家山田久也指出，如果日本通貨膨脹率維持2%，名目薪資增加至3~3.5%，日本央行可能廢除黑田東彥時期以來的貨幣寬鬆政策。

研究指出，日本5月家庭消費同比降低4%，這是連3月下降，數據也超過市場預期，從食品、衣服、交通等開支接下滑。信金中央金庫研究院資深經濟學家津田拓美表示，消費者物價指數通膨的效應愈來愈普遍，這抵銷了疫情解封為日本消費帶來的好處。

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日本央行 消費者物價指數 加薪

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