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北約峰會在即 立陶宛首都變碉堡

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
立陶宛首都維爾紐斯的維爾紐斯機場七日可見到德國的「愛國者」防空系統。（路透）
立陶宛首都維爾紐斯的維爾紐斯機場七日可見到德國的「愛國者」防空系統。（路透）

北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）峰會定於十一至十二日在立陶宛首都維爾紐斯舉行，由於距俄羅斯盟友白俄羅斯的邊境只有三十二公里、離俄羅斯本土也僅一五一公里，此地已經變成了先進武器拱衛的金城湯池，以保護與會的美國總統拜登跟其他成員國領袖。

為了保衛這次的ＮＡＴＯ峰會，十六個盟國派出了合計約一千兵力負責，許多國家則提供了波羅的海國家缺乏的先進防空系統，如西班牙帶來了「國家先進防空系統」（ＮＡＳＡＭＳ），德國部署了十二輛愛國者飛彈發射器，用於攔截戰機、彈道飛彈或巡弋飛彈。

立陶宛總統瑙塞達表示，「拜登與四十國領袖即將抵達，我們的天空若得不到捍衛，可就太不負責了」。

除了防空系統之外，德國也跟波蘭派出直升機強化的特種部隊。法國派出凱撒自走榴彈砲，並跟芬蘭與丹麥將戰機駐紮在當地，還與英國提供反無人機能力，其他國家則派遣了應對任何核生化攻擊的裝備。

立陶宛、愛沙尼亞與拉脫維亞等波羅的海國家曾經受到莫斯科的統治，現在都成了北約與歐盟的一員，也都花了ＧＤＰ的百分之二以上在國防預算上，比起大多數其他北約盟國的比率更高。不過，對於總人口約六百萬的三國來說，這些錢仍不足以維持龐大的軍隊、投資國造戰機或先進防空系統。

對於瑙塞達而言，盟邦努力在峰會期間確保空中安全，意味著北約需要在波羅的海國家緊急建立常態性防空系統。他告訴記者，「我們想想峰會結束後會發生什麼事，我們將跟盟邦合作以建立常態性保護天空的輪駐部隊」。

俄羅斯 彈道飛彈 北約

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