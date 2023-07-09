塔利班侵犯了多少婦女權益？

（德國之聲中文網）根據塔利班新近頒布的法令，阿富汗數千家美容院將於本月被迫關閉。對於許多女性來說，這些沙龍是她們合法賺錢的最後機會。它們不僅是許多家庭的唯一收入來源，而且還為女性提供了會面、聊天和感到受歡迎的安全空間。

幾乎沒有哪個國家像阿富汗那樣大規模地限制婦女權利。據報道，女人在這個國家的生活如同坐牢，被廣泛地禁止參與公共生活。

聯合國人權事務副高級專員納西夫（Nada Al-Nashif）在6月19日發布的一份聲明中表示："過去22個月裡，（阿富汗）婦女和女童生活的方方面面都受到限制。她們在各方面都受到歧視。"

聯合國人權理事會最近發布的一份報告進一步指出，"對婦女和女童的嚴重的、系統性和制度化的歧視是塔利班意識形態和統治的核心"，並補充說塔利班"可能要對性別隔離負責"。

女性被趕出大學校園

自2021年8月塔利班在阿富汗奪權以來，女性接受高等教育嚴格受限。最初，大學裡男女嚴格分開。有一段時間，女生只能由其他女性或年長男性授課。2022年底，阿富汗教育部頒布法令，連這樣的求學機會也畫上句號，女性被徹底驅趕出大學校園。

目前尚不清楚有多少女性因此中斷學業。聯合國教科文組織（UNESCO）估計約 90,000 名女性可能受到影響——這也是2018年的入學女生人數。

塔利班聲稱許多女學生沒有穿著合適的伊斯蘭服裝，例如戴上頭巾，並且存在性別混合，因此頒發禁令。

2022年12月，聯合國發言人杜賈裡克（Stephane Dujarric）表示，很難想象如果沒有婦女的積極參與和她們帶來的教育，阿富汗將如何發展並應對所面臨的挑戰，並指出這"對該國的未來造成毀滅性影響。"

據各種媒體報道，有些阿富汗婦女目前正在通過在線研討會繼續接受教育。然而，由於該國的互聯網連接很差，而且缺乏工作和職業前景，這幾乎不可能成為替代方案。

婦女失去就業機會

阿富汗婦女不僅被禁止接受教育，而且還被排除在就業市場之外。根據國際勞工組織的數據，去年女性就業人數比2021年中期下降了 25%。

塔利班禁止婦女與聯合國或其他非政府組織合作。這導致救助兒童會（Save the Children）、挪威難民理事會（Norwegian Refugee Council）和國際關懷組織（CARE）等多個國際非政府組織關閉了在阿富汗的業務，因為如果沒有女性工作人員，它們就無法實施項目。數千名女性政府雇員被解雇，甚至付薪留在家裡。

今年早些時候，國際特赦組織南亞辦事處區域主任米什拉（Yamini Mishra）表示，禁止婦女為在阿富汗的非政府組織工作正在加劇人道主義危機。"塔利班似乎故意讓這個國家陷入飢荒。"她說。

"他們的歧視性政策導致糧食不安全程度令人震驚，並使國際援助幾乎不可能到達。"她補充道。需要幫助的婦女只能接受其他婦女的援助，因為她們被禁止與陌生人接觸。

女性醫療健康環境嚴重惡化

對於女性、母親和嬰兒來說，阿富汗是世界上最危險的國家之一。每年，7%的婦女中在懷孕或分娩期間死亡。許多母親沒有足夠的食物，這增加了懷孕期間出現並發症的風險。生完孩子後，她們為養育孩子而苦苦掙扎。

人道主義組織"無國界醫生"認為，塔利班將婦女排除在高等教育之外，也不讓她們在援助組織就業，這極大地惡化了醫療服務環境。尤其是由於塔利班對婦女施加的旅行限制，讓這種環境雪上加霜。

在阿富汗鄉村地區，最近的醫院通常在75公裡之外；並且如果沒有"mahram"（父親、丈夫或兄弟充當監護人）的陪同，婦女不得出行。更糟糕的是，阿富汗很多人連這個距離的旅費都難以承受，更不用說兩個人出行了。

更重要的是，塔利班規定女性只能接受女醫生治療。到目前為止，女性被允許繼續留在醫院工作，但女醫生非常緊缺，尤其是在農村地區。女醫生也受到與患者相同的行動限制。那些找不到陪伴者的人被迫呆在家裡。幾乎整個阿富汗都缺乏女醫生和助產士。

女性著裝和運動所受的限制

著裝限制也變得同樣嚴格。2022年夏天，阿富汗電視節目主持人尼亞齊（Sonia Niazi）反抗遮蓋面部的規定，但最終在出鏡時被迫遵守。

在阿富汗，婦女出門必須穿罩袍，一種覆蓋全身的衣服。如果女性不遵守這一規定，她的男性親屬將面臨入獄的風險。

女子運動隊不再被允許參加比賽。由於這一規定，阿富汗國家女足流亡澳大利亞。塔利班的法令還禁止阿富汗女性前往公園、健身房、公共泳池、體育館和運動俱樂部，這使得女性幾乎不可能參加任何體育活動。

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