德中關係恐再惡化？德籍華人遭陸逼迫提供海外示威者訊息

化名Alex的德籍華人不久前抵達大陸某地一機場時，被警方請入一個小房間，並被問道是否在德國參加過抨擊大陸政府的集會示威活動。起初，他予以否認，但是後來警方拿出了顯示Alex在場的現場照片，因此不得不予以承認。「他們後來還非常直接地問道：誰是示威的組織者？參加者還有誰？參加者有何相貌特徵？他們尤其關心參加者的姓名。」

Alex稱，審問持續了好幾個小時，他在飢渴和恐懼中忍受警方的吼叫，「不知何時，我終於崩潰了，所以就提供了兩個我認識的示威者的假名。這時警察滿意地點點頭，然後讓我在審問筆錄以及一份道歉書上按指印。」

目前，Alex已經重新回到了德國。Correctiv和這名德籍華人交談過多次，還查看過其提供的照片以及聊天記錄，判定其敘述基本屬實。聊天記錄還顯示，在機場審問他的警察事後還要求他繼續提供訊息。

根據Correctiv掌握的訊息，德國安全機關已經介入了此事。如果大陸當局被證實確曾向德國公民施壓要求提供其他在德人士的訊息，本已緊張的德中關係將會受到進一步的影響。

德國暫未更新旅行安全警示

目前，德國聯邦議會自民黨團外交事務發言人雷西特(Ulrich Lechte)、聯盟黨團的議會外交委員會副主席哈爾特(Jürgen Hardt)已經要求德國外交部就此事發布大陸旅行警示。外交部則發表聲明稱，擁有大陸血統的德國公民也一樣享有領事保護權利，「至於加入德國籍的華人的德國公民身份是否不被陸方承認，外交部對此並不知情」外交部在聲明中還表示，此前已有案例顯示，「中方在面對加入外國籍的華人時，並不完全遵守國際法義務。」德國外交部並未提到是否會更新大陸旅行警示信息。

美國國務院幾天前就前往大陸的旅行發布了安全警示，呼籲美國公民在動身前因考慮到「當地法律肆意執行」導致的無法離開大陸、非法拘捕等風險。

大陸當局對旅居海外的大陸公民或者華人施壓，早前已有不少先例。就在今年3月，德國之聲與Correctiv曾合作調查揭露：在德國留學的大陸學生受到大陸政府的嚴格控制，尤其是得到大陸留學基金委獎學金的留學生。大陸留學基金委的獎學金生必須事先簽署協議，承諾「不得從事有損祖國利益與安全的活動」。他們有義務經常向大陸大使館匯報情況。違反協議者可能遭到處罰。一名自己也簽署了大陸留學基金委協議的年輕人表示，自己絕不敢在德國參與示威活動，因為大陸使領館會做出「非常嚴厲」的反應。其他五名大陸學生在談話中同樣流露出對於大陸政府監控的恐懼。

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