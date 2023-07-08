表態支持！土耳其總統：烏克蘭理應加入北約

未來幾個月的兩場國際高峰會議，對於美中台關係非常關鍵，一場是今年9月在印度新德里召開的G20峰會，另一場是11月在美國舊金山舉辦的APEC峰會；如果中美兩國元首在這兩場會議時能夠碰面會晤，代表中美關係，可以穩定的下來，反之，若沒有高峰會，則意味著中美關係充滿緊張猜忌，進一步，也將影響美中台的互動。

2023-07-08 07:00