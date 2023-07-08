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表態支持！土耳其總統：烏克蘭理應加入北約

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基（圖左）7日在土耳其伊斯坦堡與土耳其總統厄多安（圖右）會面。歐新社
烏克蘭總統澤倫斯基（圖左）7日在土耳其伊斯坦堡與土耳其總統厄多安（圖右）會面。歐新社

烏克蘭總統澤倫斯基7日在土耳其伊斯坦堡與土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）會面，厄多安表示，烏克蘭理應加入北約（NATO）。

澤倫斯基本周訪問北約國家，在下周於立陶宛舉行的北約峰會前尋求支持，預計成員國將重申烏克蘭將加入北約。

厄多安表示，「毫無疑問，烏克蘭值得加入北約。」

澤倫斯基在聯合新聞記者會上說，他很高興聽到土耳其支持烏克蘭加入。

厄多安與澤倫斯基會面，討論烏俄局勢、黑海穀物協議以及雙邊關係等。厄多安表示，黑海穀物協議將於十天後到期，支持延長該協議，並補充說俄國總統普亭將於下個月訪問土耳其。厄多安是俄羅斯與烏克蘭衝突的重要調解人。

厄多安 烏克蘭 北約 土耳其 澤倫斯基

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